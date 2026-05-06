Maxi collar efecto "uvas": el accesorio de Máxima Zorreguieta que ayudó a elevar su look sofisticado

En un reciente acto institucional, Máxima Zorreguieta sorprendió con un look sofisticado que incluyó un impactante maxi collar efecto "uvas". Fiel a su impronta fashionista, la argentina no dudó en mostrarse con un complemento jugado que está en tendencia este 2026.

Máxima Zorreguieta confirmó el poder de un collar XXL para transformar un look

Una vez más, Máxima Zorreguieta dio cátedra de estilo en una nueva aparición pública. La monarca de los Países Bajos asistió junto a su esposo, el rey Guillermo Alejandro, a la clausura de la Ceremonia de Liberación Nacional. Como era de esperarse, su atuendo se destacó por su estilo elegante y por un jugado detalle.

Tal como se puede ver en las fotos que subió el fotógrafo de la Casa Real de Holanda, Patrick van Katwijk, el look de Máxima Zorreguieta se caracteriza por sus tonos cálidos, compuesto por una capa de tela satén en tono salmón. El diseño de silueta limpia y corte recto aportó elegancia desde la simpleza. A esta prenda la combinó con una blusa en color neutro y un pantalón marrón tiro alto.

Máxima Zorreguieta

Cada pieza armó un estilismo etéreo y sumamente refinado. Sin embargo, el toque que lo elevó por completo fue un maxi collar efecto uvas. Se trata de un collar de gran tamaño, formado por múltiples perlas en tonos rojizos y marrones que, por su forma y disposición, se parecen a esta fruta.

Esta elección no fue casual: los accesorios de gran volumen vienen marcando tendencia en las últimas temporadas, consolidándose como el recurso ideal para potenciar cualquier look. Máxima Zorreguieta y su equipo de estilistas conocen este dato, por lo que no dudaron en implementarlo en un atuendo que requiere de complementos llamativos.

Statement necklace: la tendencia que elige Máxima Zorreguieta

El llamado statement necklace hace referencia a los collares protagonistas, los cuales pisan fuerte en pasarelas y alfombras rojas, dejando atrás el minimalismo para dar lugar a piezas con identidad propia. En este contexto, Máxima Zorreguieta no solo se alineó con la tendencia, sino que la llevó a su manera. La reina de Holanda incorporó un diseño que combina textura, color y movimiento.

El efecto visual del collar fue clave, ya que gracias a su estructura tridimensional y su brillo sutil, logró captar la luz y dirigir todas las miradas hacia el rostro de la reina. Además, el contraste entre el volumen del accesorio y la simpleza del vestido generó un equilibrio estilístico acertado y muy halagado.

Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo Alejandro

Otro punto a destacar fue la coherencia del estilismo: Máxima Zorreguieta acompañó el collar con aros en la misma gama cromática y un maquillaje natural, permitiendo que el accesorio se luciera sin competir con otros elementos. El peinado suelto, pero con ondas suaves terminó de reforzar ese aire elegante pero relajado que la caracteriza.

Cabe destacar que este tipo de collares inspirados en formas orgánicas y naturales remiten a lo artesanal y también aportan un toque artístico a cualquier outfit. De esta manera, el accesorio de Máxima Zorreguieta que ayudó a elevar su look sofisticado es un maxi collar efecto "uvas". En esta nueva aparición pública, confirmó que es una referente fashionista de la realeza que está siempre un paso adelante en materia de tendencias.