¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 8 de noviembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 8 de noviembre de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Este domingo vas a sentir la necesidad de tomar la iniciativa y poner en marcha un plan que te entusiasma. No esperes a que los demás decidan por vos: proponé algo diferente y disfrutá del movimiento.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La jornada te invita a bajar el ritmo y prestar atención a lo que necesitás. Un almuerzo tranquilo, una salida al aire libre o una charla pendiente pueden convertirse en el mejor plan.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu costado más sociable estará en primer plano y podrías recibir una invitación que cambie tus planes. Aprovechá para reencontrarte con personas que hace tiempo no ves.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Es un buen domingo para ocuparte de tu bienestar y recuperar esos pequeños hábitos que te hacen sentir bien. En el plano familiar, alguien puede necesitar tu atención, pero recordá que acompañar no significa resolverlo todo.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Vas a tener ganas de compartir, divertirte y rodearte de gente que te transmita entusiasmo. Una propuesta creativa o una actividad fuera de lo habitual puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Puede aparecer una preocupación relacionada con el trabajo o la organización de la semana. No permitas que eso ocupe todo tu domingo.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Un encuentro o una invitación puede devolverte el entusiasmo y ayudarte a salir de la rutina. Es una jornada favorable para fortalecer vínculos y compartir lo que te pasa. Si necesitás plantear algo, hacelo con claridad y sin darle tantas vueltas.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con el Sol en tu signo, es un buen momento para reafirmar tus deseos y dejar atrás una situación que ya no te hace bien. No te apures a tomar decisiones definitivas, pero tampoco ignores lo que venís sintiendo.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu espíritu inquieto te va a pedir movimiento y nuevas experiencias. Aprovechá el domingo para hacer una escapada, conocer un lugar o simplemente cambiar de ambiente.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Es posible que estés pensando en un objetivo que querés alcanzar antes de fin de año. La clave será organizarte sin perder de vista el presente. Escuchá los consejos de alguien cercano, pero confiá en tu propio criterio a la hora de elegir.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Una idea diferente puede despertar tus ganas de empezar algo nuevo. No descartes una propuesta por parecerte demasiado arriesgada: quizás solo necesites analizarla con más tiempo.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu intuición estará muy presente y te ayudará a identificar qué personas y situaciones te hacen bien. Es un buen día para poner límites sin sentir culpa y elegir con quién compartir tu tiempo. Buscá un momento de tranquilidad para cerrar la semana con una sensación de bienestar.