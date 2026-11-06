Entramos al living de Mica Tinelli: moderno, con piezas de diseño y un rincón especial para sus mascotas

La diseñadora y empresaria Mica Tinelli abrió las puertas de su casa para mostrar un espacio que refleja fielmente su identidad: un living donde el diseño contemporáneo dialoga de manera orgánica con la calidez cotidiana.

Como referente indiscutida de la moda y la estética, la hija mayor del clan Tinelli ideó una puesta interiorista que prioriza las líneas limpias, una paleta neutra y una cuidada selección de objetos con historia propia. Lejos de las propuestas rígidas, cada rincón de este ambiente respira personalidad, equilibrio y una marcada debilidad por el confort diario.

Mica Tinelli mostró en redes sociales el living

El living de Mica Tinelli: texturas y una paleta atemporal

El punto de partida de la ambientación de Mica Tinelli se sostiene sobre una base despojada que aporta luminosidad y amplitud visual a todo el sector social. Los tonos grises, tiza y marfil dominan los tapizados de los sillones de gran porte, pensados para garantizar el descanso y la reunión. Sobre estas estructuras de líneas rectas, se suman mantas de lana rústica y almohadones en géneros nobles como el lino y el terciopelo, introduciendo capas sutiles de textura y suavidad al tacto.

El living de Mica Tinelli se destaca por el piso en madera noble y gran espejo

El piso, revestido en madera noble con tablas anchas y vetas a la vista, aporta la cuota de calidez indispensable para contrarrestar la frialdad del minimalismo extremo. A su vez, alfombras de diseño en tonos lisos delimitan con elegancia las diferentes áreas del sector principal, creando una atmósfera envolvente que invita a la permanencia.

Arte, piezas de autor y el reflejo del espejo

Uno de los grandes atractivos del living de Mica Tinelli radica en la curaduría de su mobiliario y sus objetos. Sobre las mesas ratonas de mármol veteado y estructura de hierro conviven libros de arte, moda y fotografía de gran formato, junto a pequeños tesoros decorativos recolectados en distintos viajes.

Los perros de Mica Tinelli tienen su lugar especial en el living

En este recorrido visual, el espejo cumple un rol clave. Ubicado estratégicamente en uno de los muros principales, no solo amplía la perspectiva y los metros cuadrados aparentes del espacio, sino que duplica la entrada de luz natural y refleja sutilmente las obras de arte contemporáneo que cuelgan enfrente. Estas piezas pictóricas, de estética abstracta y trazos sutiles, imprimen carácter y dinamismo visual sin saturar la vista.

Mica Tinelli abrió las puertas de su living: iluminación cálida y puntos focales

La iluminación artificial fue pensada para acompañar los distintos momentos del día. Lámparas de pie con estructuras esbeltas de diseño industrial y pantallas de papel o tela difunden una luz suave, generando un clima íntimo cuando cae el sol. Apliques de pared discretos destacan sectores específicos, como bibliotecas bajas y rincones de lectura, donde cada objeto decorativo ocupa un lugar deliberado.

A través del espejo de Mica Tinelli se puede una biblioteca con diferentes obetos

Lejos de los espacios concebidos únicamente para la contemplación, la casa de Mica Tinelli prioriza la vida real y dinámica. En uno de los laterales del living, un sector especial demuestra que el diseño y la funcionalidad pueden integrarse por completo con el bienestar animal.

Allí, sus perros cuentan con un espacio propio perfectamente incorporado a la estética general del ambiente. Camas con fundas lavables en tonos neutros, cuencos de líneas modernas y accesorios que acompañan la paleta cromática del resto de la sala confirman que las mascotas forman parte esencial del hogar. Este detalle final del living de Mica Tinelli sintetiza la filosofía del lugar: un estilo sofisticado pero accesible, donde el verdadero lujo pasa por disfrutar cada metro cuadrado en completa libertad.