Desde que se convirtió en mamá, Oriana Sabatini comparte algunos detalles de su nueva vida familiar, aunque siempre con especial cuidado de preservar la intimidad de Gia. Esta vez, la actriz, modelo y escritora publicó una fotografía de su hija de ocho meses frente a una biblioteca infantil de inspiración Montessori, integrada a la decoración de su habitación.

Oriana Sabatini y Gia Dybala

Oriana Sabatini mostró la biblioteca estilo Montessori de su hija Gia: libros de Plim Plim y madera natural

A través de su cuenta de Instagram, Oriana Sabatini compartió una tierna imagen de su beba de ocho meses frente a su biblioteca de estilo Montessori, pensada para incorporar la lectura a sus primeros años de vida. Más allá del mueble que combina a la perfección con la habitación de la pequeña, se dejan ver varios ejemplares de Plim Plim, el personaje infantil que es furor entre los niños argentinos.

En la foto, la beba aparece sentada de espaldas sobre un almohadón, frente a un mueble de madera clara con varios estantes. Allí se pueden ver libros de distintos tamaños, con tapas ilustradas y colores llamativos, dispuestos de manera que sus portadas queden a la vista. Algunos ejemplares también están apoyados en el piso, cerca de ella, mientras explora el espacio.

Así es la biblioteca de inspiración Montessori de Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Entre los títulos que aparecen en la biblioteca se destacan varios protagonizados por Plim Plim, el popular payaso infantil de traje azul y rojo. Sus ilustraciones se repiten en distintas portadas y ocupan un lugar importante entre los cuentos que eligió Oriana para su hija. Una presencia que permite imaginar que las aventuras del payaso ya forman parte de los momentos de lectura que comparten en casa.

La elección del mueble no es casual. Las bibliotecas de inspiración Montessori se caracterizan por tener una altura accesible para los chicos y permitir que puedan tomar y devolver los libros por sí mismos, de acuerdo con sus posibilidades. A diferencia de las bibliotecas tradicionales, en las que los ejemplares suelen guardarse con el lomo hacia afuera, este tipo de mobiliario exhibe las tapas para que los más pequeños puedan reconocer las imágenes y familiarizarse con los cuentos.

Oriana Sabatini abrió las puertas de la habitación de su hija Gia

Aunque Gia Dybala todavía es muy pequeña para leer por su cuenta, la propuesta permite que tenga los libros cerca y se familiarice con sus colores, formas e ilustraciones. En esta etapa, el acercamiento a la lectura comienza a través de la voz de los adultos, las imágenes y el contacto con los ejemplares. En ese sentido, la faceta de escritora de Oriana Sabatini suma un detalle especial a este rincón pensado para su hija.

La biblioteca de Gia, en sintonía con la decoración de su habitación

El mueble elegido por Oriana Sabatini mantiene la línea estética que la pareja ya había mostrado en otras imágenes del cuarto. La madera en tono natural aporta calidez y combina con los colores neutros y las texturas suaves que predominan en el ambiente. Su diseño sencillo, de líneas rectas y estantes abiertos, permite organizar los cuentos sin recargar visualmente el espacio.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini con Gia

La propuesta también acompaña el estilo japandi que la modelo y el futbolista eligieron para la habitación de Gia, una corriente decorativa que combina la sencillez del diseño japonés con la calidez escandinava. La madera, los materiales nobles y las tonalidades suaves son algunos de sus rasgos característicos.

Con este nuevo rincón, Oriana Sabatini suma un espacio dedicado a los primeros acercamientos de Gia a los libros. Una elección que combina decoración, funcionalidad y un hábito que puede acompañarla durante las distintas etapas de su crecimiento.