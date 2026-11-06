Débora Nishimoto mostró los detalles de su despedida de soltera: look lencero, accesorios de neón y fiesta sobre ruedas

Débora Nishimoto fue protagonista de una reunión rodeada por amigas, en una noche que combinó distintos escenarios y actividades diseñadas para sorprenderla. La actriz mostró parte de su despedida de soltera, celebración que reunió elementos tradicionales, guiños personales y una serie de momentos que marcaron la velada. Con una organización que contempló diferentes etapas, el encuentro avanzó entre propuestas pensadas especialmente para ella y detalles que contribuyeron a construir una celebración íntima y distendida.

Fiesta sobre ruedas y una noche especial: La increíble despedida de soltera de Débora Nishimoto

A pocas semanas de casarse con Esteban Lamothe, Débora Nishimoto compartió en sus redes sociales una serie de imágenes y videos de la celebración que organizó junto a su grupo más cercano de amigas. La actriz abrió una ventana a una noche pensada para disfrutar, reír y acumular recuerdos antes de su casamiento, en una jornada que combinó reuniones íntimas, sorpresas y una fiesta sobre ruedas por la ciudad de Buenos Aires.

La despedida de soltera de Débora Nishimoto

En las últimas horas, la actriz compartió en sus redes sociales fotos y videos que mostraron cómo transcurrió la velada. La celebración comenzó en el entorno relajado de una terraza, donde la artista se ocupó personalmente de preparar un asado para las invitadas. Con una musculosa roja y un pantalón oscuro, se mostró distendida mientras compartía conversaciones, brindis y momentos de camaradería con sus amigas.

Sin anticipar lo que ocurriría después, Débora Nishimoto fue sorprendida por su grupo al llegar a la puerta del edificio. Allí la esperaba un colectivo temático especialmente acondicionado para la ocasión. Las amigas llegaron vestidas de negro y con accesorios llamativos, entre ellos vinchas con cuernitos y detalles luminosos en tonos neón. Antes de subir al vehículo, posaron junto a la futura novia para una fotografía grupal que reflejó el espíritu festivo del encuentro.

La despedida de soltera de Débora Nishimoto

Para la ocasión, la actriz de Envidiosa eligió una propuesta inspirada en la estética nupcial. Lució un corsé blanco de encaje con transparencias combinado con una falda corta de tul estilo tutú, acompañado por un velo tradicional. El look se completó con accesorios de gran protagonismo, como plumas decorativas y anteojos con luces LED multicolor. La ambientación también incluyó globos metálicos con la inscripción “Bride to Be” y una figura de cartón en tamaño real de Esteban Lamothe, con la que la actriz posó en distintas imágenes.

De la despedida de soltera de Débora Nishimoto al casamiento con Esteban Lamothe

Dentro del colectivo, la propuesta tomó forma de fiesta sobre ruedas. Las luces de neón, la música, los tragos y las fotografías marcaron el ritmo de un recorrido que transformó el vehículo en una pista de baile móvil. Entre canciones y coreografías improvisadas, Débora Nishimoto y sus amigas aprovecharon para registrar una noche que había sido preparada especialmente para acompañar esta etapa que inicia la actriz.

La despedida de soltera de Débora Nishimoto

Además de las imágenes, la actriz dedicó unas palabras a las amigas que participaron de la celebración. Junto a una de las publicaciones escribió: “Realmente tengo a las mejores amigas guardaespaldas animadoras de toda fiesta, agitadoras de pista y compañeras de aventuras; las amo con el alma, son espectaculares, únicas. Gracias por tanto”. El mensaje reflejó la felicidad de la artista por la sorpresa que le organizaron sus amigas.

Mientras comparte los preparativos para el casamiento, Débora Nishimoto también habló recientemente sobre el origen de su compromiso con Esteban Lamothe. En una entrevista con TN, contó que la propuesta llegó de manera espontánea y sin una planificación que ella esperara de antemano. Según relató, nunca había tenido como objetivo principal pasar por el altar ni imaginaba que ese momento llegaría de una forma tradicional.

La despedida de soltera de Débora Nishimoto

De acuerdo con lo que recordó Débora Nishimoto, todo ocurrió después de una siesta compartida. Al despertar, Esteban Lamothe le expresó sus sentimientos y le propuso formalizar la relación. La actriz aceptó de inmediato y, en medio de la sorpresa, descubrió que los anillos ya estaban preparados dentro de una mochila. Esa anécdota se suma ahora a los recuerdos de una despedida de soltera marcada por la amistad, los detalles personalizados y una fiesta sobre ruedas que anticipa la llegada de uno de los momentos más importantes de la pareja.

VDV