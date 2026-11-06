Wanda Nara sorprendió con unas botas de lluvia de Chanel: cuánto cuestan y cuál es el detalle que las distingue

Wanda Nara volvió a compartir imágenes de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y dejó ver algunos de los looks que eligió para las grabaciones del programa. Entre las distintas propuestas, hubo un accesorio que se destacó especialmente: unas botas altas de lluvia de Chanel, un modelo de lujo que combina el diseño clásico de la maison francesa con una silueta funcional.

Wanda Nara posó con unas exclusivas botas de lluvia

En una de las fotos, la conductora posó sentada en un sillón con un estilismo en total black. Para conducir el reality de Telefe, Wanda Nara llevó un catsuit de mangas cortas con recortes y completó el conjunto con las botas de caña alta, confeccionadas en goma negra. El detalle que las distingue es el icónico monograma de doble C en color blanco, ubicado en la parte superior de cada bota.

No es la primera vez que la empresaria muestra este calzado en sus redes sociales. En noviembre de 2023, ya había compartido imágenes en las que se podían ver las mismas botas. En aquel momento, una publicación de eltrece estimó su valor en alrededor de US$2.300, de acuerdo con una referencia al sitio oficial de Chanel. Se trata de un modelo que ya no forma parte de la oferta habitual de la firma, por lo que actualmente es posible encontrarlo principalmente en plataformas especializadas en artículos de lujo y reventa.

Las botas de lluvia de Wanda Nara fueron una edición limitada de la maison francesa

Cuánto cuestan las botas Chanel de Wanda Nara

Aunque el modelo ya no se consigue en el catálogo oficial, todavía aparece en distintos sitios de compraventa de moda de lujo. Los valores varían según el talle, el estado de conservación y si se entrega con su caja y accesorios originales. En algunas plataformas se publican pares usados por precios que rondan los US$700 y US$1.000, mientras que otros ejemplares pueden superar ampliamente esa cifra. Por ejemplo, en Poshmark se registraron publicaciones de botas Chanel negras con el logo blanco por US$700 y US$900, mientras que otros pares aparecen a valores más elevados.

Wanda Nara ya había mostrado sus botas en 2023

Así, un calzado pensado originalmente para los días de lluvia se convierte en una pieza de colección para los amantes de la marca. En el caso de Wanda Nara, el diseño volvió a sumar un detalle distintivo a uno de sus estilismos para la televisión.