Así fue la fiesta de 15 de Marta Fort: vestido negro con diamantes, frases de su padre como decoración y más de 250 invitados

En mayo de 2019, Marta Carolina Fort celebró sus 15 años con una gran fiesta en el Faena Arts Center de Buenos Aires. La hija de Ricardo Fort reunió a 250 invitados en una noche que tuvo una puesta en escena impresionante, varios cambios de vestuario y diferentes espectáculos. Cada detalle fue pensado para una celebración que, además de marcar una etapa importante de su vida, mantuvo presente el recuerdo de su padre.

Los quince años de Marta Fort

En aquella ocasión, la joven le dio una entrevista a CARAS en la que habló sobre su vida, su personalidad y los preparativos de su cumpleaños. A seis años de aquel festejo, las imágenes de la celebración permiten recuperar una noche que combinó moda, lujo y referencias al recordado empresario.

El vestido negro con más de 9 mil cristales que eligió Marta Fort para sus 15 años

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la llegada de Marta Fort al salón. La joven sorprendió con un vestido negro diseñado por Claudia Arce, que tenía más de 9 mil cristales bordados sobre 150 metros de tul de seda. La elección estuvo en sintonía con su estilo, marcado por una estética que ella misma asociaba con una impronta de rock star.

El vestido negro con más de 9 mil cristales que eligió Marta Fort para sus 15 años

La quinceañera había preparado tres modelos junto a la diseñadora y, a último momento, decidió cambiar de vestido. Para el momento del baile, también apostó por una segunda propuesta: un traje negro de tres piezas, con un top de tazas marcadas y pedrería, que completó con unas botas con luces LED y una plataforma de 25 centímetros. El estilismo estuvo acompañado por el trabajo de Javier “El Chino” Alfonzo en el cabello y Daniel Di Franco en el maquillaje, con la supervisión de Natalia Román.

Las frases de Ricardo Fort que decoraron el salón de la fiesta

El recuerdo de Ricardo Fort estuvo presente a lo largo de toda la celebración. Uno de los detalles más llamativos de la decoración fue una frase característica del empresario, escrita en luces de neón: “¡Mamaaa cortaste todo, la loooz!”. La instalación se convirtió en uno de los espacios elegidos por los invitados para fotografiarse junto a Marta Fort.

Así fueron los 15 años de Marta Fort

La ambientación estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, quien transformó el Salón Molinos del Faena Arts Center en un escenario para la celebración. Gustavo Martínez, tutor de los mellizos y una figura fundamental en sus vidas, también participó de los preparativos. “Ricardo está presente en cada detalle”, expresó durante la fiesta, en la que acompañó a Marta y a Felipe Fort

Los shows, las rosas y los detalles de la fiesta millonaria de Marta Fort

La celebración de Marta Fort tuvo una extensa lista de espectáculos. Hubo acróbatas aéreos, bailarines con trajes de luces LED, robots gigantes, Drag Queens y una imitación de Lady Gaga, una artista que Ricardo Fort admiraba. También se presentó el grupo Summerland, mientras que el DJ Juan Pablo Amarante estuvo a cargo de la música con canciones de Lil Peep, Billie Eilish y Michael Jackson, entre otros artistas.

Los shows, las rosas y los detalles de la fiesta millonaria de Marta Fort

La decoración incluyó 6 mil rosas de Ecuador, distribuidas en centros de mesa, y una temática invernal que sorprendió a los invitados con una baja de temperatura en el salón y nieve artificial que caía desde el techo. La propuesta gastronómica estuvo a cargo de la chef Marina Carluccio, con opciones para vegetarianos y celíacos, además de diferentes estaciones de comida. La torta fue una gran chocotorta negra con una cascada de flores plateadas, acompañada por dulces y chocolates de la empresa familiar. La fiesta se extendió hasta las seis de la mañana. Después de despedirse del salón, Marta Fort y sus amigas continuaron la celebración en la Suite Presidencial del Faena, donde habían comenzado a prepararse para la noche y tenían previsto realizar una pijamada.