Shakira sorprendió al dedicarle unas palabras a Antonio de la Rúa durante su show: qué le dijo

Shakira protagonizó un momento especial durante su última presentación en Madrid, donde recordó a una persona importante de su vida y de la exitosa gira Las mujeres ya no lloran que comenzó hace un tiempo. Sus palabras sorprendieron al público y el video se volvió viral en pocos minutos.

El gesto inesperado de Shakira a su expareja Antonio de la Rúa durante su show en Madrid

Shakira protagonizó un momento cargado de emoción durante el cierre de su residencia en Madrid. La cantante colombiana se despidió del público español el lunes 12 de octubre, después de un mes de conciertos, con un gesto inesperado que tuvo como protagonista a Antonio de la Rúa, su expareja y una persona fundamental en una etapa de su vida.

La artista aprovechó el tramo final del espectáculo para agradecerle públicamente por su acompañamiento y el trabajo que realizó detrás de escena durante la gira. Sus palabras no pasaron inadvertidas, ya que la relación entre ambos marcó una etapa importante tanto en lo personal como en lo profesional.

“Hoy especialmente quiero darle las gracias a alguien que me ha acompañado y me ha ayudado durante toda la gira. Me ha ayudado muchísimo. Ha estado trabajando detrás de la creación y de todos los detalles de Macondo Park”, expresó Shakira ante el público.

Shakira

Luego, la artista hizo una reflexión sobre los cambios que atraviesan las relaciones a lo largo del tiempo y citó al cantautor uruguayo Jorge Drexler: “Porque en la vida todo se transforma”. Finalmente, reveló a quién estaban dirigidas sus palabras y definió el vínculo que los une en la actualidad: “Quiero darle las gracias a este que en un día fue mi compañero y hoy es un gran amigo, amigo del alma, Antonio de la Rúa. Antonio, muchas gracias”.

El reconocimiento fue uno de los momentos más significativos de la última presentación de Shakira en la capital española y dejó en evidencia el lugar que Antonio de la Rúa ocupa en esta nueva etapa de su vida. Por otro lado, cabe destacar que su despedida estuvo marcada por una puesta en escena especial. Para su residencia de un mes, la barranquillera montó con la ayuda de su exnovio Macondo Park, un recinto de 185.000 metros cuadrados inspirado en Macondo, el pueblo ficticio de Cien años de soledad, la célebre novela de Gabriel García Márquez

A lo largo de las presentaciones, Shakira ofreció distintos momentos destacados para sus fanáticos. Uno de ellos ocurrió cuando invitó a Maluma al escenario para interpretar juntos sus éxitos Chantaje y su nueva colaboración, Agua. Sin embargo, fue el agradecimiento a Antonio de la Rúa el que aportó una nota personal y nostálgica al cierre de la residencia. La mención también evocó la historia de amor que compartieron durante 11 años y la canción “Día de enero”, la balada romántica que ella le dedicó durante su relación.

Tiempo atrás: Shakira y Antonio de la Rúa

De esta manera, Shakira sorprendió al dedicarle unas palabras a Antonio de la Rúa durante su show en Madrid. La colombiana se tomó unos minutos y le agradeció por ayudarla en su tour. Asimismo, reconoció que, actualmente, son grandes amigos.

El mensaje de Calu Rivero tras las palabras de Shakira a Antonio de la Rúa

Una de las personas que estuvo presente en la última presentación de Shakira en Madrid fue Calu Rivero, cuñada de Antonio de la Rúa. La actriz siguió el espectáculo y, después de escuchar el reconocimiento de la compositora, compartió una reflexión en sus historias de Instagram.

“Cuando una mujer puede mirar su historia con gratitud, sin quedarse atrapada en lo que le dolió, empieza a reconocer su propia inmensidad. Y qué hermoso verte ahí, reconociéndote Shakira”, escribió la modelo. Con este posteo, Calu Rivero puso el foco en la posibilidad de mirar hacia el pasado desde otro lugar, sin quedar anclada en las experiencias dolorosas.

El posteo de Calu Rivero para Shakira

Además, su publicación recordó su actual vínculo con Aíto de la Rúa, hermano de Antonio, con quien tiene dos hijos. Debido a presente sentimental, Calu Rivero siguió de cerca los conciertos de Shakira y en más de una oportunidad se mostró entusiasmada por verla en el escenario.