Pampita, Antonela Roccuzzo y Zuzu Coudeau demuestran que el amarillo canario es el color del verano 2027

El amarillo canario, un tono vibrante y lleno de energía, se posiciona con fuerza como el protagonista indiscutido de la próxima temporada estival 2027. En las pasarelas internacionales y en las calles, figuras de renombre y referentes de la moda local como Pampita, Antonela Roccuzzo y Zuzu Coudeu adoptaron esta tonalidad para elevar sus estilismos y marcar el pulso de lo que viene. Esta tendencia captó la atención de la industria y redefine por completo el guardarropa de los días cálidos, aportando un aire fresco a las colecciones de la temporada.

El amarillo canario y su proyección internacional en las grandes pasarelas

La fiebre por los tonos cítricos y solares responde a un movimiento global de diseño presentado en los desfiles internacionales de las principales capitales de la moda como Milán, París y Nueva York. Las colecciones de primavera-verano expuestas en pasarela confirmaron que firmas de gran prestigio como Loewe, Ferragamo y Prada apostaron firmemente por el amarillo limón y el canario, haciendo que este color abandonara su rol secundario para liderar las propuestas globales de las casas de lujo más influyentes.

Desfiles internacionales: Ferragamo, Prada y Loewe

Estos desfiles mostraron el tono en una gran variedad de formatos: desde abrigos largos estructurados y trajes de sastre de corte impecable hasta vestidos lenceros asimétricos, pasando por complementos virales como bolsos de pasarela, calzado de diseño y zapatillas deportivas de estética retro. Este fenómeno internacional validado sobre la pasarela demostró que el color aportó luz inmediata a cualquier silueta, consolidándose como una opción versátil y de alto impacto en las colecciones globales que dictaron el rumbo estético de los próximos años.

De Antonela Roccuzzo y Zuzu Coudeu a Pampita: todas las famosas que apostaron al amarillo canario y los looks que serán tendencia este verano 2027

La escena nacional adoptó el color amarillo con propuestas variadas que fueron desde la alta costura hasta el estilo urbano más relajado. Pampita deslumbró en un evento reciente con un vestido largo de gala en tono amarillo vibrante, una pieza de gran estructura con detalles ornamentales dorados que resaltó su elegancia característica. Por su parte, Antonela Roccuzzo eligió un enfoque más sutil pero urbano e imponente al combinar un básico top negro con pantalones de jean anchos y sumar un toque de color con una mini bag amarilla cruzada que cortó la monocromía.

Antonela Roccuzzo se sumó al amarillo canario con una mini cartera

Dentro de las referentes del diseño y el estilo personal, Zuzu Coudeu optó por una remera estampada en amarillo canario combinada con pantalones negros de corte oxford y accesorios oscuros, logrando una estética funcional y canchera para la tarde. En la misma línea, Romina Gaetani apostó por un conjunto sastrero total look en denim amarillo, compuesto por una campera trucker oversize y pantalones rectos, superpuesto sobre una camisa de rayas azules y blancas.

Nicole Neumann en bermudas de jean y Zuzu Coudeu en remera urbana

Las opciones informales también sumaron adeptas de peso dentro de la escena. Anita Espasandín eligió un vestido largo de tejido semitransparente en tono amarillo limón, ideal para la transición hacia los días de descanso y playa. Mariana Fabbiani se sumó con un elegante vestido blazer en tono amarillo canario brillante durante una caminata urbana, aportando un toque sofisticado.

Laurita Fernández se lució con una falda midi estampada de base amarilla con detalles en encaje, combinada con una blusa ligera en la misma gama durante una visita institucional mietras que Dolores Barreiro llevó una chaqueta liviana de estilo bohemio con tramado en amarillo y celeste, perfecta para las tardes al aire libre.

Romina Gaetani combinó el amarillo con camisa a rayas; y Anita Espasandin eligió un largo vestido

María Vázquez también se anotó en la tendencia con una remera amarilla de corte clásico con estampado frutal de cerezas, fusionada con pantalones oxford tostados y accesorios de cuero en sintonía. Finalmente, Nicole Neumann apostó por la combinación de una camisa estampada con nudo delantero y shorts cortos en amarillo brillante, completando su estilismo con botas tejanas bicolores en un paseo urbano al aire libre, mientras que Jazmín Agulla aportó un toque disruptivo al combinar un vestido corto negro de cuero con botas de lluvia altas en un llamativo amarillo canario.

Mariana Fabbiani en sastrería; y María Vázquez en remera con estampa

Claves de estilo y el significado de un color vibrante

El amarillo canario se destaca por su enorme capacidad de revitalizar el aspecto general, aunque require ciertas pautas de combinación para lograr un equilibrio visual adecuado en el uso diario. Los expertos en asesoría de imagen recomiendan equilibrar su gran intensidad mediante la incorporación de prendas o accesorios en tonos neutros como el blanco, el tiza, el negro o el marrón tostado, tal como demostraron varias de las referentes locales en sus intervenciones cotidianas.

Laurita Ferníndez total amarillo canario; y Jazmín Agulla eligió este color para sus botas

Para quienes prefieren un enfoque estético mucho más arriesgado, el uso de bloques de color (color blocking) con tonalidades como el celeste, el verde o el fucsia genera un contraste interesante y dinámico sin perder la sofisticación.

El amarillo canario en el streetstyle y la actriz Pamela Anderson sorprendió con un diseño de Carolina Herrera

Desde la psicología del color, el amarillo se relaciona de manera directa con la alegría, la creatividad, la energía desbordante y la claridad mental. Al tratarse de un tono asociado intrínsecamente al sol y al calor, su presencia en las prendas transmite una actitud extrovertida y optimista, ideal para acompañar el cambio de ánimo que trae aparejado la llegada de las altas temperaturas y las actividades al aire libre.

Curiosamente, mientras el color conquista las calles y las pasarelas, en el ámbito teatral suele cargar con una fuerte superstición: históricamente se considera de mala suerte utilizarlo sobre las tablas a raíz de la creencia popular de que Molière falleció vistiendo este tono en escena. No obstante, fuera de las salas de teatro, el amarillo genera devociones inquebrantables, como ocurre con la icónica Susana Giménez, quien convirtió a las rosas amarillas en su marca registrada personal.

La versatilidad de este tono permite llevarlo tanto en vestidos de noche sofisticados —como la elegante elección de Pampita, en pequeños accesorios urbanos como Antonela Roccuzzo; o remeras de uso cotidiano como Zuzu Coudeu, convirtiéndose de esta manera en una inversión segura de estilo para el verano 2027.