¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de mayo de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.
Horóscopo de hoy, 9 de mayo de 2026: signo por signo, qué dicen los astros
Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy
Este 9 de mayo vas a sentir una necesidad fuerte de moverte, resolver pendientes y tomar decisiones rápidas. En el trabajo o estudio puede aparecer una propuesta inesperada que te entusiasme, pero tratá de no responder impulsivamente. En el amor, alguien podría reclamarte más atención. Bajá un cambio y escuchá antes de reaccionar.
Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy
La energía del día te favorece para ordenar temas económicos y pensar a largo plazo. Puede ser un buen momento para cerrar una compra, reorganizar gastos o proyectar algo importante. En lo emocional, necesitás seguridad y contención, pero también animarte a decir lo que te pasa sin vueltas.
Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy
Vas a estar súper sociable y con la cabeza llena de ideas. El sábado trae conversaciones interesantes, noticias y hasta posibles reencuentros. Si venías dudando sobre una decisión sentimental, algo se aclara. Aprovechá para salir, conectar y mostrar tu lado más espontáneo.
Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy
Tu intuición va a estar más fuerte que nunca. Prestale atención a esas sensaciones que venís ignorando porque podrían ayudarte a evitar conflictos. En el amor, el día favorece las charlas profundas y sinceras. También es un buen momento para descansar y desconectarte un poco del estrés ajeno.
Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy
El protagonismo llega sin que tengas que buscarlo demasiado. Vas a llamar la atención en reuniones, salidas o redes sociales. Eso sí: evitá entrar en discusiones por orgullo. En el plano económico, una oportunidad puede aparecer gracias a un contacto o amistad.
Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy
Este sábado te pide bajar la autoexigencia. No todo tiene que salir perfecto para que salga bien. En el trabajo o en temas personales, alguien podría sorprenderte positivamente. En el amor, soltá un poco el control y animate a disfrutar más del momento.
Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy
La Luna favorece tu costado creativo y romántico. Ideal para organizar una salida, un viaje corto o hacer algo distinto. También es un gran día para reconciliaciones y conversaciones pendientes. Vas a sentirte más liviano si dejás de intentar quedar bien con todo el mundo.
Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy
El 9 de mayo trae intensidad emocional y algunas verdades que salen a la luz. Puede haber un cambio de planes inesperado, pero lejos de perjudicarte, te va a ayudar a acomodar prioridades. En el amor, la pasión está a flor de piel, aunque conviene evitar escenas de celos.
Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy
Tu energía aventurera va a estar más activa que de costumbre. Es un día ideal para hacer planes, conocer gente nueva o improvisar. Una charla puede abrirte una puerta importante para las próximas semanas. En lo sentimental, alguien podría sorprenderte con una confesión.
Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy
El foco va a estar puesto en tu bienestar y en encontrar equilibrio entre obligaciones y descanso. Aunque cueste, tratá de desconectarte un poco de las responsabilidades. En temas económicos hay noticias positivas o una posibilidad de crecimiento que empieza a tomar forma.
Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy
Creatividad, magnetismo y ganas de romper la rutina: así se presenta tu sábado. Es un gran día para proyectos personales, arte, redes o encuentros sociales. En el amor, alguien podría acercarse con intenciones claras. Animate a dejarte sorprender.
Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy
Vas a estar especialmente sensible y conectado con tus emociones. El día favorece los momentos tranquilos, las charlas íntimas y todo lo relacionado con el hogar. También puede aparecer una señal o coincidencia que te ayude a entender algo importante que venías dudando.