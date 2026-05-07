Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, debutó como modelo: las fotos

La imagen de Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, comienza a pisar con fuerza en el universo fashionista. En las últimas horas, el adolescente de 18 años compartió en sus redes sociales una serie de registros fotográficos que lo posicionan como una nueva figura emergente de la moda.

Silvestre Valenzuela, una joven promesa con proyección internacional

Sin dudas, Silvestre Valenzuela le está rindiendo homenaje a su carga genética y comienza a pisar con fuerza en la industria de la moda. En este marco, cabe recordar que el joven ya había irrumpido en la esfera pública en los premios Martín Fierro 2025 al asistir junto a su mamá -Juana Viale-, su abuela -Marcela Tinayre- y su bisabuela -Mirtha Legrand-. En dicha oportunidad, se lo pudo ver muy sonriente e interactuando con los allí presentes.

Silvestre Valenzuela | Instagram

La propia conductora, hija de La Chiqui, reveló: "Él tenía una obsesión con el Martín Fierro. Desde que tiene doce años le pide a Juana de ir". Asimismo, la conductora destacó la personalidad y la actitud que tuvo Silvestre durante toda la gala: "Es educadísimo y además, se reía, estaba contento. En los cortes se iba a pasear y decíamos: ¿A dónde vas? Ah, voy a dar una vuelta, porque quería ver todo”.

Esta primera alfombra roja le abrió paso a una búsqueda personal marcada por el interés en el mundo de la moda, un ámbito que su entorno familiar maneja con suma naturalidad. Por esta razón, en las últimas horas, compartió algunas fotografías de lo que fue el backstage de una prestigiosa campaña publicitaria que realizó para una firma de diseño de indumentaria de impronta urbana y vanguardista.

Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, debutó como modelo | Instagram

Silvestre Valenzuela va en búsqueda de sus sueños

Pese a que en redes sociales evita la sobreexposición de su día a día, este jueves 7 de mayo, Silvestre Valenzuela sorprendió a su comunidad digital al mostrar cómo fue su debut como modelo. En las tomas, se puede observar que esta producción fue hecha en la vía pública -más precisamente en la vereda de una cafetería-.

Allí, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela posa con una actitud cómoda y segura, sentado en una silla luciendo un conjunto con estética de vanguardia. Este look fusiona distintas influencias de la moda actual y reafirma su costado más experimental. El outfit combina una estética boho rockera con guiños al maximalismo Y2K, a partir de prendas estampadas y una superposición de texturas que construyen una imagen llamativa y sofisticada al mismo tiempo.

La apuesta también remite a una vibra editorial y europea, muy ligada al street style de ciudades como París o Milán. Con un estilismo andrógino y de espíritu genderless, Silvestre se mueve entre el “boho luxe”, el eclectic fashion y el revival indie sleaze, tendencias que hoy dominan las redes y las campañas de moda.

Silvestre Valenzuela | Instagram @pOseso

De esta manera, con su debut oficial como modelo, Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela comienza a dar sus primeros pasos en la industria de la moda. Siguiendo sus inclinaciones estéticas y resaltando su personalidad creativa, el adolescente de 18 años se consolida como una de las personalidades emergentes con proyección internacional.

NB