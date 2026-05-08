Celeste Cid y Benjamín Amadeo presentan su nueva serie argentina en Netflix: Crimen desorganizado

Celeste Cid y Benjamín Amadeo forman parte del elenco de Crimen desorganizado, la nueva serie de Netflix, dirigida por Nicanor Loreti. El policial inició su producción y se estrenará para el 2027. A través de sus redes sociales, la plataforma anunció: "Cada secreto tiene precio y nadie sale limpio en Crimen desorganizado".

Un elenco de lujo para una historia de tensión y misterio

La nueva serie Crimen desorganizado de Netflix cuenta con un elenco de primer nivel que promete capturar la atención del público. Celeste Cid, en su papel de Fifa, y Benjamín Amadeo, como Kaiser, encabezan un reparto que combina experiencia y fuerza actoral que brillarán en esta ficción.

El elenco de Crimen desorganizado

A ellos se suman otras reconocidas figuras como Matías Mayer como Zizu, Soledad Silveyra hará de Alina Beltrán Beijoo y Miguel Ángel Roddríguez como Diegote. También participará Martín Bossi que interpretará a Beto Zamudio. Netflix dio a conocer las primeras imágenes en sus redes sociales.

Soledad Silveyra en Crimen desorganizado

De qué trata la serie

La nueva serie policial de Netflix Crimen desorganizado narra la historia de un grupo de ladrones que, sin conocerse, ejecutan un robo a un banco. La tensión se intensifica cuando regresan a la casa de uno de los protagonistas y descubren que el botín ha desaparecido, generando desconfianza y fracturas internas.

Martín Bossi en Crimen desorganizado

La situación del grupo de delincuentes se complica aún más cuando los responsables del delito aparecen de sorpresa en el lugar en busca de lo que les pertenece. La serie promete un thriller cruento y delirante, donde cada secreto tendrá un costo y nadie podrá salir indemne.

A pesar de la expectativa, los suscriptores deberán esperar hasta 2027 para descubrir el desenlace de esta historia. La producción, a cargo de Pampa Films en colaboración con Netflix y con la actuación de Celeste Cid y Benjamín Amadeo, ya está en plena etapa de rodaje, y las primeras imágenes oficiales muestran una estética que combina oscuridad y tensión. La plataforma continúa apostando por contenidos autóctonos que puedan resonar en el escenario internacional, consolidando así su estrategia de producción local.