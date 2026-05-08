La verdad acerca de los rumores de separación de la China Suárez y Mauro Icardi: qué se sabe

Mauro Icardi, en medio de su proceso contractual con el Galatasaray, aún no tiene definido su destino a partir de mediados de 2026 cuando dejará de jugar para el Galatasaray. La situación deportiva del argentino genera especulaciones sobre si continuará en el club, pero más allá del fútbol, en lo personal también hay rumores que resuenan fuertemente en la relación con su noviazgo con la China Suárez, que pareciera atravesar un momento delicado.

Especulaciones sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi

En La mañana con Moria (eltrec) el periodista Gustavo Méndez explicó que pasará con la China Suárez y Mauro Icardi. “En estas tres semanas se define la vida personal y profesional de Mauro Icardi. Yo pienso que se van a quedar en Turquía, que le van a hacer una buena oferta y se quedará en el Galatasaray. ¿Pero de qué depende? De si sale campeón o no el Galatasaray”, expresó.

La China Suárez y Mauro Icardi//Archivo

El periodista también hizo referencia al futuro de la actriz, dependiendo de la decisión y el camino futbolístico que tomé Mauro Icardi tras el fin de su contrato con el club de Turquía y informó: “La vida de la China Suárez también es importante para saber dónde va a vivir con sus hijos y su pareja”.

La China Suárez y Mauro Icardi//Archivo

Ante los rumores de separación de la artista y el jugador, María Fernanda Callejón preguntó directamente: “Pero yo quiero saber, porque hay un rumor muy fuerte: están distanciados”. La tensión en las especulaciones aumenta, mientras la pareja intenta mantener la discreción.

La China Suárez y Mauro Icardi//Archivo

En este contexto, Méndez desmintió versiones sobre la crisis de la China Suárez y Mauro Icardi y confirmó: “falso, falop news" y agregó: "Como también es falso que vendieron la Casa de los Sueños”. La residencia, originalmente comprada por Mauro Icardi sigue siendo de su propiedad. Con esta información, se deja en claro que lo incierto en la vida del jugador es repecto a su futuro laboral, y no el sentimental.