¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 9 de noviembre de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 9 de noviembre de 2026 signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes te encuentra con ganas de tomar la iniciativa y resolver asuntos que venías postergando. En el trabajo, puede aparecer una propuesta interesante, pero antes de dar una respuesta conviene analizar bien las condiciones. En el amor, evitá reaccionar impulsivamente ante un comentario que podría tener otra intención. Un consejo: no quieras resolver todo en un solo día.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Será una jornada para prestar atención a tus vínculos y revisar algunas cuestiones que te generan inseguridad. En el plano laboral, alguien podría acercarte una idea que te ayude a avanzar con un proyecto. En el amor, vas a necesitar más demostraciones de afecto y claridad. No tengas miedo de expresar lo que sentís. Un consejo: valorá lo que tenés y no te compares con los demás.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

La comunicación será tu gran aliada durante este lunes. Podrías recibir un mensaje inesperado o retomar una conversación que había quedado pendiente. En el trabajo, tratá de organizar tus prioridades para no dispersarte entre tantas tareas. En el amor, una charla sincera puede ayudarte a despejar dudas. Un consejo: escuchá antes de sacar conclusiones.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

Las emociones estarán a flor de piel y podrías sentir la necesidad de poner algunos asuntos personales en orden. En el trabajo, será importante confiar en tus capacidades y no dejarte llevar por las opiniones ajenas. En el amor, se abre una oportunidad para recuperar la complicidad con alguien especial. Un consejo: no te guardes todo lo que te pasa.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Arrancás la semana con energía y ganas de destacarte. Es un buen momento para mostrar tus habilidades, presentar ideas y animarte a ocupar un lugar de mayor protagonismo. En el amor, tu magnetismo estará en alza y podrías despertar el interés de alguien. Sin embargo, evitá que el orgullo complique una conversación. Un consejo: aprovechá tu entusiasmo, pero no pierdas de vista a quienes te acompañan.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

Este lunes será ideal para reorganizar cuestiones que venían quitándote tiempo y energía. En el ámbito laboral, vas a necesitar paciencia frente a algunas demoras o cambios de planes. En el amor, intentá bajar las exigencias y darle espacio al otro para expresarse. No todo tiene que salir exactamente como lo imaginaste. Un consejo: aprendé a soltar el control.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Los vínculos y las relaciones personales ocuparán un lugar central durante la jornada. Podrías reencontrarte con alguien o recibir una propuesta que te entusiasme. En el trabajo, una alianza o conversación puede abrirte nuevas puertas. En el amor, será importante revisar qué necesitás realmente para sentirte bien. Un consejo: no aceptes menos de lo que merecés por evitar un conflicto.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Con la Luna Nueva en tu signo, comienza una etapa de renovación personal. Sentirás la necesidad de dejar atrás situaciones que ya no te representan y apostar por nuevos objetivos. En el trabajo, una idea que venías madurando podría empezar a tomar forma. En el amor, es un buen momento para sincerarte y dejar de lado los juegos. Un consejo: animate a dar ese primer paso que venís postergando.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

El comienzo de la semana te invita a bajar un cambio y escuchar más tu intuición. Quizás necesites un poco de tranquilidad para ordenar tus pensamientos y definir qué camino querés seguir. En el trabajo, evitá tomar decisiones apresuradas. En el amor, una situación del pasado podría volver a tu mente. Un consejo: no confundas extrañar con querer volver.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Las amistades y los proyectos compartidos tendrán protagonismo este lunes. Podrías recibir una invitación o conocer a alguien que te acerque una oportunidad interesante. En el trabajo, será importante apoyarte en otras personas y no cargar con todas las responsabilidades. En el amor, una actitud inesperada podría sorprenderte gratamente. Un consejo: permitite disfrutar sin pensar tanto en el futuro.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

La jornada puede traer novedades en el terreno profesional. Es posible que alguien reconozca tu esfuerzo o te acerque una propuesta para asumir nuevos desafíos. En el plano económico, conviene revisar los gastos antes de comprometerte con una compra importante. En el amor, buscá un equilibrio entre tus necesidades y las de la otra persona. Un consejo: confiá en tu capacidad para construir algo diferente.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Este lunes vas a sentir ganas de salir de la rutina y explorar nuevas posibilidades. Puede surgir una oportunidad para aprender algo, planificar un viaje o conectarte con personas que compartan tus intereses. En el trabajo, confiá en tus ideas, aunque todavía necesiten algunos ajustes. En el amor, una charla profunda puede acercarte mucho más a alguien. Un consejo: no dejes que el miedo a equivocarte te impida avanzar.