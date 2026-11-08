María Belén Ludueña dio cátedra de estilo con un vestido sobrio y atemporal para la histórica bienvenida al Papa León XIV

Este domingo quedó marcado por un acontecimiento de enorme relevancia para la comunidad cristiana: la llegada del Papa León XIV al país. Su arribo convocó a funcionarios del Gobierno y diversas figuras públicas, que se acercaron para darle la bienvenida al sumo pontífice. En ese contexto, María Belén Ludueña acompañó a su esposo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y eligió un estilismo que respetó el protocolo diplomático, con un vestido de impronta sobria, elegante y atemporal.

El imponente look de María Belén Ludueña para recibir al Papa León XIV

Con un diseño exclusivo de Atelier Gabriel Lage en azul marino, María Belén Ludueña acompañó a Jorge Macri en una jornada cargada de simbolismo y emoción. Una apuesta de moda donde la sobriedad, la distinción y la delicadeza fueron protagonistas. Hay ocasiones en las que la moda trasciende lo estético y se convierte en una forma de expresar respeto, sensibilidad y elegancia. Así fue la elección de la periodista para participar de la bienvenida al Papa León XIV y de la ceremonia de entrega de las llaves de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Casa Rosada.

Jorge Macri y María Belén Ludueña junto a los granaderos | Prensa

Para acompañar a su esposo, apostó por un diseño exclusivo del reconocido diseñador, una creación en azul marino que encontró en la sencillez de sus líneas su mayor atributo. El vestido de largo midi presentó una silueta delicadamente entallada en la cintura y una falda de caída fluida que aportó movimiento y feminidad. Las mangas tres cuartos y el escote de estructura sutil completaron una propuesta de inspiración clásica, pensada para una ceremonia de profundo significado institucional y espiritual.

Jorge Macri y María Belén Ludueña junto a su hijo Vito y el papa León XIV en la entrega de la llave de la ciudad | Prensa

La elección puso en valor una elegancia atemporal, de confección clásica que nunca pasa de moda y que se enmarca a la perfección para eventos diplomáticos de esta magnitud. El azul profundo resultó especialmente acertado para una jornada atravesada por la solemnidad y la emoción del encuentro.

El hairstyle y el make up de María Belén Ludueña

El estilismo acompañó esa misma filosofía solemne. María Belén Ludueña llevó el cabello recogido en un rodete bajo, con raya al medio y algunos mechones sueltos alrededor de su rostro, un detalle que suavizó el conjunto y le aportó naturalidad. Los zapatos stilettos negros de taco alto completaron la imagen con un toque clásico y refinado.

Jorge Macri y María Belén Ludueña junto a su hijo Vito y el papa León XIV | Prensa

El resultado fue una aparición armónica, en la que cada elemento encontró su lugar sin competir con la relevancia del acontecimiento. Una vez más, la moda demostró que también puede comunicar desde la discreción: la abogada eligió la elegancia como lenguaje para estar presente en una jornada histórica, donde el protocolo convivió con la emoción y el significado de un encuentro inolvidable.

María Belén Ludueña junto a su hijo Vito | Prensa

Cabe destacar que María Belén Ludueña también estuvo acompañada por su hijo Vito de seis meses durante el acto de entrega de las llaves de la Ciudad. La presencia del pequeño le aportó un matiz aún más emotivo a una jornada de profundo significado, en la que la periodista acompañó a Jorge Macri en un recibimiento que quedará en la historia. Entre la solemnidad del acontecimiento y la emoción de compartirlo en con su esposo y el bebé, la periodista vivió una jornada especial, en la que el compromiso institucional y el amor de su familia se encontraron en una misma celebración.