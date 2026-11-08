La reacción del nieto de las Trillizas de Oro cuando se encontró con una fan de su abuela en la plaza: "¡Veía todos sus programas!"

Borja, uno de los nueve nietos de María Laura Fernández Rousse, protagonizó un divertido momento que quedó registrado en las redes sociales de Las Trillizas de Oro. El pequeño sorprendió a su abuela cuando llegó a visitarlo y comenzó a contarle una experiencia que había vivido durante una salida a la plaza. Una situación inesperada, relacionada con la trayectoria de las artistas, dio lugar a una conversación entre ambos.

El video fue compartido a través de las historias de Instagram del reconocido trío y mostró la espontaneidad con la que el niño intentaba reconstruir lo sucedido. Frente a las preguntas de la cantante, fue aportando distintos detalles sobre aquella experiencia. Sus respuestas despertaron nuevas inquietudes, especialmente cuando comenzó a mencionar a las tres hermanas y los programas que protagonizaron durante su carrera.

El divertido encuentro de Borja, el nieto de María Laura, con una admiradora

Todo comenzó cuando María Laura Fernández Rousse llegó a la casa de sus nietos y Borja decidió compartir una anécdota reciente ni bien la vio llegar con su auto. "¿Viste la plaza que tenemos allá?", le preguntó. Después de recibir una respuesta afirmativa, contó: "Ahí encontré a una fan que era fan de las Trillizas de Oro". La revelación llamó inmediatamente la atención de la artista, que quiso conocer más detalles sobre aquella mujer.

Borja, el nieto de María Laura, durante la conversación que compartieron en Instagram.

"¿Pero cómo la encontraste? No entiendo", le consultó su abuela. Sin perder el hilo de su historia, intentó explicarle quién era la desconocida con la que se había cruzado. "Era una niñera, creo, que veía todos sus programas", respondió. El comentario hacía referencia a la etapa televisiva del grupo, que alcanzó una gran popularidad entre el público argentino y también desarrolló parte de su carrera en el exterior.

La charla continuó con otra pregunta. "¿En serio? ¿Cómo sabía que vos eras mi nieto?", quiso averiguar la cantante, interesada en conocer si la admiradora lo había reconocido por su parentesco. El niño respondió que la mujer sabía con quién estaba hablando, ya que se sabía todos los nombres de laintegrantes.

El intercambio tuvo otro pasaje divertido cuando el pequeño comenzó a repasar cómo se llamaban la tres artistas. Entre algunas interrupciones, intentó recordar cómo se había desarrollado esa parte de la conversación, mientras su abuela lo ayudaba a completar la enumeración. Finalmente, ella le preguntó: "¿Y vos dijiste cuál era la tuya?". El video terminó en ese momento, sin que pudiera escucharse qué le respondió.

Quién es Borja, el nieto de María Laura, y cómo es su vínculo con las Trillizas de Oro

María Laura Fernández Rousse está casada con el exjugador de polo Ernesto Trotz, con quien tuvo tres hijos: Bárbara, Paulina y Ernesto. Borja es hijo de Paulina Trotz y del exrugbista Gonzalo Tiesi, y tiene tres hermanos: Gonzalo, Carlos Emilio y Esmeralda. La artista tiene nueve nietos, con quienes comparte actividades y reuniones familiares.

Las Trillizas de Oro, María Emilia, María Laura y María Eugenia, durante una aparición televisiva.

El chico ya había despertado el interés de los seguidores mucho antes de esta anécdota. En septiembre de 2025, su abuela reveló que algunas personas le preguntaban directamente cómo estaba él, como si lo conocieran personalmente. "¿Cómo está Borja?", recordó que le consultaban. La cantante explicó que, con el paso del tiempo, el público comenzó a interesarse cada vez más por sus respectivas familias.

Esa cercanía también se refleja en la relación que mantienen con las nuevas generaciones. Durante otra conversación, las artistas reconocieron que algunos de sus descendientes tenían dificultades para diferenciarlas físicamente cuando eran más chicos. Aunque cada una tiene su personalidad, el parecido todavía genera confusiones. Dentro del entorno familiar utilizan los apodos Yaya, Meme y Coqui, una costumbre que también forma parte de los juegos que comparten con sus seres queridos.

La historia profesional del grupo comenzó durante su infancia, cuando debutaron en televisión de la mano de Pipo Mancera. Más adelante, las presentaciones junto a Julio Iglesias les permitieron recorrer escenarios internacionales, mientras continuaban desarrollando proyectos musicales y televisivos. En septiembre de 2026 anunciaron su regreso al contenido infantil con Las Trillizas de Oro y el libro mágico, una propuesta pensada también para que sus propios nietos conozcan las canciones que acompañaron a generaciones anteriores.

Ese vínculo con los más chicos también quedó reflejado en una publicación de junio, cuando una de las cantantes mostró una divertida negociación con dos integrantes de su familia antes de irse a dormir. Las conversaciones espontáneas ocupan un lugar importante en el contenido que comparten, donde los protagonistas suelen ser sus descendientes. En agosto, además, celebraron la llegada de Enzo Víctor, el nieto número 22 entre las tres hermanas.

En esta oportunidad, Borja volvió a convertirse en protagonista de una historia familiar, aunque lo que más llamó la atención fue el motivo de su relato. El encuentro con una admiradora en la plaza terminó en una conversación con María Laura Fernández Rousse, quien escuchó cómo su nieto intentaba explicarle que una mujer todavía recordaba los programas de Las Trillizas de Oro. Una anécdota breve que permitió comprobar, desde la mirada de un niño, cómo aquella trayectoria televisiva sigue presente entre distintas generaciones.