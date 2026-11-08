Pampita fue a Aeroparque y mostró la llegada del papa León XIV: “Señales”

Pampita se acercó este domingo 8 de noviembre al Aeroparque Jorge Newbery para presenciar la llegada del Papa León XIV a la Argentina. La modelo, que ha manifestado públicamente su fe católica, compartió imágenes de la jornada a través de sus historias de Instagram. Su presencia coincidió con el comienzo de una visita apostólica que incluirá celebraciones religiosas en distintos puntos del país.

La conductora registró parte del recibimiento desde las inmediaciones de la terminal aérea. Una de sus publicaciones incluyó un mensaje particular, relacionado con el significado que atribuye a sus creencias. La escena también permitió recordar una faceta personal que ha compartido en numerosas oportunidades, especialmente durante sus tradicionales peregrinaciones a Luján.

Las imágenes de Pampita en Aeroparque durante la llegada del papa León XIV

Pampita publicó una selfie junto a sus acompañantes, quienes posaron sonrientes frente a un alambrado que separa el sector público de las instalaciones aeroportuarias. Las tres llevaban anteojos de sol y prendas abrigadas, mientras detrás se distinguían aviones y parte de la pista. Sobre la fotografía escribió "Señales", acompañada por un corazón rojo, y agregó: "Viendo llegar al Papa".

Pampita junto a dos acompañantes durante el arribo del Sumo Pontífice a Buenos Aires.

En otra historia, la presentadora difundió una imagen del Santo Padre en la puerta de una aeronave, mientras saludaba a integrantes del personal que participaron del recibimiento. Vestido con su tradicional sotana blanca y una prenda roja sobre los hombros, el religioso se encontraba junto a dos trabajadores antes de comenzar a descender por la escalerilla del avión.

El vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Montevideo aterrizó a las 16:33 horas, tres minutos después del horario previsto por la Santa Sede. En la pista lo esperaba el presidente Javier Milei, quien encabezó la recepción oficial. La visita representa el regreso de un Pontífice al territorio argentino después de 39 años, desde el viaje que realizó Juan Pablo II en 1987.

Además de las fotografías, la conductora compartió dos grabaciones realizadas desde detrás del vallado perimetral. Las secuencias muestran el movimiento de una comitiva sobre la pista, con personas vestidas de oscuro, algunos representantes religiosos y banderas argentinas. Las imágenes permiten apreciar parte del operativo de bienvenida, aunque no registran ningún encuentro personal entre la modelo y el líder de la Iglesia.

La fe de Pampita y el recorrido del papa León XIV por la Argentina

Pampita mantiene desde hace años un vínculo cercano con la religión, que ha mencionado en distintas entrevistas. En septiembre de 2023, explicó que procura transmitir sus creencias a sus hijos y considera la espiritualidad una herramienta importante para afrontar diferentes situaciones.

El papa León XIV junto al personal de la aeronave tras su llegada a la Argentina.

Esa devoción volvió a quedar reflejada hace algunas semanas, cuando participó de la Peregrinación Juvenil a Luján. Acompañada por un grupo de personas cercanas, caminó durante 12 horas y completó 47 kilómetros bajo condiciones climáticas cambiantes. Lluvia, viento y bajas temperaturas marcaron buena parte del trayecto, que terminó con su ingreso a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La tradición tiene un significado particular dentro de su historia familiar. En 2022, durante otra caminata hacia el santuario, llevó una medalla con la fotografía de Blanca Vicuña, su hija mayor, fallecida en septiembre de 2012. El recuerdo apareció entre las imágenes que publicó al finalizar aquella experiencia, cuando agradeció a la Virgen y a las personas que la habían acompañado durante el recorrido.

Días antes de este acontecimiento, la conductora había anticipado que planeaba llegar con 12 horas de anticipación a la misa del lunes 9 de noviembre. Durante una entrevista con LAM (América TV), explicó que asistiría con dos amigas y que ya tenía preparada una bolsa de dormir. "Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito", comentó. También reconoció que debía organizar la comida y otros elementos necesarios para permanecer varias horas en el predio.

De acuerdo con el cronograma oficial del Vaticano, el recorrido del domingo incluye una visita al Monumento al General San Martín, el recibimiento en la Casa Rosada y un encuentro con las autoridades en el Palacio Libertad. El lunes, la actividad central será la misa de las 11:30 en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Previamente, el Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y, por la tarde, participará de reuniones en la Universidad Católica Argentina y la Catedral Metropolitana.

La agenda continuará el martes 10 en Córdoba, donde celebrará una ceremonia religiosa en la Escuela de Aviación Militar y visitará la Catedral local. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil. El miércoles 11 oficiará una misa a las 10 frente a la Basílica de Luján, después de visitar un establecimiento penitenciario. Su partida hacia Lima, Perú, está programada para las 14 desde el aeropuerto de Ezeiza.

La llegada del Papa León XIV encontró a Pampita entre las personas que se acercaron a presenciar el acontecimiento desde las inmediaciones de Aeroparque. Su siguiente actividad prevista es la celebración del lunes en Palermo, para la que anticipó una extensa espera junto a sus amigas. La jornada representará otra oportunidad de participar de una ceremonia vinculada con la fe que ha expresado públicamente durante su trayectoria.