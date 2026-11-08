Natalia Oreiro: "Siempre tuve un look más de los años 50, lo mío nunca fue muy moderno en ese sentido"

Natalia Oreiro volvió a referirse a su particular relación con la moda y la estética de los años 50, una influencia que la acompaña desde hace décadas. La actriz uruguaya abordó el tema durante una entrevista con La Nación, realizada después de recibir el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Su preferencia por el estilo clásico surgió al conversar sobre los personajes que todavía le gustaría interpretar.

La distinción, entregada el viernes 6 de noviembre en el Teatro Colón de la ciudad balnearia, llegó en un momento de intensa actividad profesional. La artista se encuentra trabajando en una nueva producción para Netflix y continúa explorando diferentes géneros cinematográficos. El reconocimiento también dio lugar a una reflexión sobre sus gustos personales, entre ellos, las películas que marcaron su infancia y las referencias que influyeron en su manera de vestir.

Natalia Oreiro y su fascinación por la moda de los años 50

Natalia Oreiro reconoció su afinidad con las tendencias de mediados del siglo pasado cuando el periodista Marcelo Stiletano le planteó la posibilidad de protagonizar una película de cine negro. "Siempre tuve un look más de los años 50, lo mío nunca fue muy moderno en ese sentido", expresó. La intérprete manifestó su interés por ese género y recordó su admiración por directores como Martin Scorsese, además de su entusiasmo por las producciones de terror.

Natalia Oreiro y uno de los outfits que compartió con sus seguidores.

La declaración recupera una preferencia que ya había mencionado casi dos décadas atrás. En octubre de 2007 explicó que encontraba especialmente atractiva la silueta femenina de los cincuenta. Entre sus elecciones aparecían las cinturas pequeñas, las faldas tubo y los bustiers estructurados, prendas que también remitían al vestuario de las grandes estrellas de Hollywood.

Ese interés adquirió una dimensión profesional cuando fundó Las Oreiro junto a su hermana Adriana, quien se había formado como diseñadora de indumentaria. La marca abrió su primer local en Palermo Soho durante 2007 y recuperó un proyecto que ambas habían imaginado desde pequeñas. Habían tomado clases de corte y confección y compartían el entusiasmo por crear prendas propias, incluso antes de iniciar sus respectivas carreras.

La propuesta combinaba colores intensos, estampados y vestidos que destacaban la cintura. En abril de 2008, presentaron una colección en el hotel Alvear inspirada particularmente en el cine de los años cuarenta, con referencias a Lauren Bacall, Veronica Lake y las películas de Alfred Hitchcock. Aquella estética retro también llegó a sus diseños, aunque en 2019 la actriz se desvinculó de la empresa y transfirió la totalidad de sus acciones a Adriana para concentrarse en sus proyectos artísticos.

Natalia Oreiro, premiada en Mar del Plata y sus próximos proyectos cinematográficos

Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria durante la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. La distinción fue entregada por Lorena Muñoz, directora de Gilda, no me arrepiento de este amor, película estrenada en 2016 que volvió a proyectarse como parte del homenaje. El reconocimiento coincidió con el décimo aniversario del film, uno de los trabajos más destacados de su recorrido frente a las cámaras.

Natalia Oreiro reconoció su afinidad con las tendencias de mediados del siglo pasado.

La realizadora y la protagonista mantienen un vínculo profesional que tendrá continuidad. Según adelantó la artista, ambas tienen previsto colaborar nuevamente, aunque todavía no se difundieron detalles de la producción. La biografía de la cantante de cumbia representó un desafío que había deseado asumir durante muchos años y se incorporó a una filmografía que incluye Cleopatra, Infancia clandestina, Wakolda y La mujer de la fila.

Tras recibir la estatuilla, recordó en su conversación con La Nación cómo había descubierto su vocación durante la infancia. Cuando visitaba la casa de sus abuelos, utilizaba un galpón lleno de objetos antiguos para improvisar un camarín y disfrazarse. Aquellos juegos marcaron sus primeros acercamientos a la actuación. La evocación adquirió un significado especial después de recibir, en marzo de 2026, la Biznaga de Honor del Festival de Málaga, ciudad española donde vivió cuando era pequeña.

Su curiosidad por el séptimo arte comenzó a una edad temprana. A los 14 años asistía a la Cinemateca Uruguaya, donde descubrió producciones que ampliaron sus intereses como espectadora. Entre sus referentes mencionó a Jim Jarmusch, Jean-Luc Godard, John Cassavetes y Wim Wenders. El cine clásico ocupa un lugar importante entre sus preferencias, junto con títulos populares de los ochenta, como Karate Kid, Volver al futuro y Los Goonies.

Natalia Oreiro continúa buscando personajes que le permitan explorar nuevos registro.

Actualmente participa en el rodaje de Ümana, una comedia familiar de Netflix dirigida por Martino Zaidelis. Se trata de su tercera colaboración con el realizador, después de Re loca y Campamento con mamá. La película aborda la sensibilidad humana frente a los cambios tecnológicos y todavía mantiene bajo reserva varios aspectos de su argumento. Durante la entrevista, reveló que solicitó interpretar un personaje diferente del que le habían ofrecido inicialmente.

A más de veinticinco años de su debut cinematográfico, Natalia Oreiro continúa buscando personajes que le permitan explorar nuevos registros. Su interés por el cine negro abre una posibilidad que todavía no se tradujo en un proyecto anunciado, mientras avanza con el rodaje de Ümana. La preferencia por los años 50, presente en sus elecciones de vestuario desde hace muchos años, permanece entre las referencias que le gustaría trasladar a la pantalla.