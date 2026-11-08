Nequi Galotti marca tendencia con su look sastrero de lunares y deja claro que el polka dot dominará el 2027

La moda urbana siempre encuentra la manera de reciclar clásicos y devolverlos al streetstyle con un aire renovado. En este escenario, los estampados tradicionales regresan con fuerza para demostrar que la elegancia atemporal nunca pasa de moda. Y Nequi Galotti demostró por qué es un referente de estilo al apostar por un conjunto que combinó la sastrería clásica con uno de los estampados más disruptivos del momento. Durante una salida al aire libre, la conductora lució un equipo de lunares que acaparó todas las miradas y anticipó lo que se viene en el universo de la indumentaria.

Nequi Galotti con un conjunto a lunares y blazer de color rojo

El estilo sastrero y la apuesta de Nequi Galotti

Nequi Galotti eligió un conjunto sastrero de lunares en blanco y negro que combinó con soltura durante una salida al aire libre. El equipo constaba de una camisa ligera de mangas tres cuartos y pantalones rectos holgados de tiro cómodo, firmados por Adriana Costantini.

Nequi Galotti con blusa y pantalón a lunares collares que completó pulseras y anteojos de sol

Para sumar un golpe de color y romper con la monocromía clásica, la conductora incorporó un blazer rojo vibrante que estructuró la silueta por encima de los lunares. En cuanto al calzado, optó por sandalias planas tipo ojotas con detalles sutiles, logrando un equilibrio relajado entre la formalidad de la sastrería tradicional y la comodidad diurna.

Nequi Galotti sumó un blazer rojo

Los accesorios de Nequi Galotti jugaron un papel central en la construcción de este estilismo urbano y sofisticado. Nequi lució un collar de cadenas doradas con volumen y una superposición de pulseras plateadas que aportaron brillo y textura en la zona superior.

Nequi Galotti apostó por una make up natural y pelo recogido

Como complemento indispensable para protegerse del sol, usó gafas oscuras de formato geométrico con armazón en tonos negros. Respecto al beauty look, optó por llevar el cabello recogido en una coleta baja y prolija, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar el rostro con naturalidad, mientras que el maquillaje apostó por la frescura con tonos tierra y labios sutiles.

El furor del polka dot a nivel internacional, claves de estilo y otras adeptas

El estampado de lunares, conocido globalmente como polka dot, se consolida como una de las grandes obsesiones de la temporada en las pasarelas del mundo. Firmas internacionales de peso como Carolina Herrera, Dior, Nina Ricci y Schiaparelli incluyeron este patrón en sus colecciones recientes, reinterpretándolo en vestidos vaporosos, transparencias osadas y siluetas al cuerpo que juegan con la dualidad del blanco y el negro.

Desfiles internacionales y más adeptas locales: Nina Ricci, Lali Espósito, Schiaparelli, y Pampita

Dentro de las claves de estilo para llevar este diseño con éxito, los expertos sugieren apostar por el contraste de colores plenos como hizo la conductora con su saco rojo, o bien mantener la dupla clásica en blanco y negro sumando accesorios metálicos que levanten el conjunto sin recargarlo.

En la escena local, las referentes de la música y la moda no tardaron en sumarse a esta corriente estético-visual. Lali Espósito en el Festival San Sebastián adoptó el estampado con vestidos ajustados de inspiración noventosa, mientras que Pampita eligió cortes clásicos con lunares diminutos para sus apariciones públicas.

Nequi Galotti y su look polka dots

Con este panorama, Nequi Galotti ratificó que el polka dot encabeza las preferencias y proyecta su vigencia absoluta hacia el 2027, cerrando la apuesta con una clase magistral de elegancia urbana que demuestra que los lunares funcionan tanto en clave informal como en la alta costura.