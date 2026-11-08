Los looks matchy-matchy de Juliana Awada y su hija, Valentina Barbier, en la final del campeonato de polo

La final del campeonato de polo en Tortugas Country Club reunió a distintas figuras en una jornada donde el deporte y la vida social volvieron a reunirse. Entre los asistentes a este evento deportivo se destacó Juliana Awada, quien llegó acompañada por su hija Valentina Barbier. Ambas vistieron looks acordes con el dress code propuestos por la organización, con dos looks coordinados que apostaron por la sintonía cromática y un estilo relajado, pero sumamente elegante para la ocasión.

Los looks matchy-matchy de Juliana Awada y Valentina Barbier

La propuesta de Juliana Awada y Valentina Barbier tuvo como punto de encuentro los tonos claros, las prendas tejidas y los pantalones denim celestes con detalles desgastados. Con una estética matchy-matchy, ambas eligieron estilismos similares sin resignar sus propios matices: una combinación de básicos que se adaptó al espíritu descontracturado y elegante de la jornada.

Juliana Awada y Valentina Barbier en la final del campeonato de polo | Créditos: Fede de Bártolo

La joven de 23 años lució un suéter de lana gruesa en color crudo, con un cuello tortuga alto y voluminoso y una trama trenzada que se convirtió en el protagonista de su outfit. Lo combinó con jeans celestes de corte recto y detalles sutiles de desgaste, en una apuesta cómoda y de inspiración invernal. Por su parte, la diseñadora eligió un sweater de punto más liviano en tono nude con matices rosados, con escote en V y mangas largas. Completó el conjunto con jeans celestes de tiro medio, roturas marcadas en las rodillas y los muslos y un calce relajado. El estilismo llevó el sello de El Camarín, la firma de su cuñada, una de las marcas elegidas por la empresaria para este destacado evento.

Juliana Awada y Valentina Barbier apostaron por accesorios minimalistas

Los accesorios también acompañaron la sintonía entre Juliana Awada y Valentina Barbier: anteojos de sol oscuros y el pelo suelto con su movimiento natural reforzaron una imagen relajada, con protagonismo de las texturas y los colores neutros. Así, madre e hija apostaron por prendas clásicas y versátiles para construir dos conjuntos que dialogaron entre sí. Asimismo, la ausencia de joyería -o el uso de alhajas mínimas- permitieron que la atención se lo lleve el outfit de media estación que vistieron.

Los looks Matchy-Matchy de Juliana Awada y Valentina Barbier | Créditos: Fede de Bártolo

Como sucede en cada encuentro de la Triple Corona, la final también funcionó como una cita social que trasciende las canchas. Tortugas Country Club ofreció el marco para una jornada de encuentros en los palenques privados y las carpas de marcas y sponsors, con propuestas gastronómicas y espacios de diseño. En ese escenario, donde el smart casual y el chic de día marcan el código de vestimenta, los looks de Juliana Awada y Valentina Barbier se sumaron a la pasarela de estilo que acompañó esta tarde a la final del campeonato de polo.

FOTOS: Fede de Bártolo