Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Mhoni Vidente

Descubrí qué te depara esta semana del 16 al 22 de septiembre de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Horóscopo semanal del 16 al 22 de septiembre: qué dicen los astros, signo por signo

Aries

Según la astrologa en su video, los arianos recibieron la carta de "ORO" por lo que tendrán una semana llena de logros, abundancia y crecimiento. También advirtió que deberán cuidarse de las personas toxicas y envidiosas, tienen que abrir bien los ojos y no confiar. Tu mejor día de la semana será el Jueves. Los número de la suerte son: 20, 29 y 26.

Tauro

Para los de Tauro salió la carta de "la muerte" que significan cambios totales y radicales en a semana. El mejor día de este signo será el lunes. Será una semana de trabajo, de sacar adelante los pendientes y de ponerse al día en cuestiones de escuela o exámenes. Taurinos: es una semana de pagar deudas del pasado y sobre todo ya no hacerle tanto caso a esos amores que no te sirvieron. Tus números mágicos va a ser el número 21, 23 y el 24.

Géminis

Según la vidente, a los signos de géminis les tocó la carta de la Estrella, sigues brillando. No te creas mucho de las personas que se acaban de conocer o no te creas mucho de los compañeros del trabajo porque a veces te dicen muchas mentiras para convivir. Vas a estar pagando deudas y sobre todo vas a recuperar lo perdido. Tu mejor día será el Martes. Tus números de la suerte serán: 04, 08 y 17. Busca completamente gente como tú positiva, creativa, que quieran ayudar a los demás ya no te juntes con gente tan tóxica.

Cáncer

Para ellos salió la carta de bastos que es el poder, la determinación y crecimiento. Cuidado con los chismes. Cuidado con las intrigas. Tu mejor día va a ser el jueves, va a ser una semana de poner en orden todos tus sentimientos. Saber realmente qué quieres para tu futuro, si quieres seguir con tu pareja o no. Tus números de la suerte son: 01 11 y 38

Leo

Según la astrologa, esta semana a los de Leo se le viene la carta del mago por lo que será de grandes logros y estabilidad. Eso sí vas a estar muy alterada y alterado en cuestiones de nervios. Cuidado con las traiciones amorosas o con las traiciones de amigos. Trata de no platicar mucho de tus asuntos y no confiarle tanto a tu pareja porque no se ve no le platiques cuánto dinero tienes porque a veces es puro interés y no es amor. Abre bien los ojos que esta semana va a ser una semana de reconocimientos. Tus números de la suerte son: 07 14 y 16.

Virgo

Para los de virgo salió la carta del Loco, sigues cumpliendo años. Vas a salir de viaje y además traes muy buen ánimo. Te estás queriendo más y sobre todo estás, estás aprendiendo a olvidar completamente el pasado y perdonar a las personas que te hicieron daño. Recuerda es muy importante cuidar mucho tu celular no se te vaya a caer no se te vaya a perder o que te lo vayan a robar cuida mucho tus pertenencias. Tu mejor día será el martes. Tus números de la suerte son: el número 02 13 y 15.

Libra

Según Mhoni a este signo le salió la carta de la Torre que significa estabilidad, crecimiento y progreso. Cuídate mucho de las envidias de la familia política, de familiares o personas muy cercanas a ti protégete. Abre bien los ojos, no prestes dinero, no prestes tus cosas. Tu mejor día va a ser el miércoles por lo que será una semana de sacar adelante tu título la tesis o algún problema que tenías en cuestiones de escuela. Cuídate de no caerte y de los dolores de pernas y rodillas. Tus números mágicos son: 05 19 y 27.

Escorpio

Te aparece la carta de la Rueda de la Fortuna, lo que significa que son tiempos de estar en la cima, tiempos de crecer y de avanzar. Es fundamental que dejes atrás resentimientos y sentimientos de venganza que te arrastran al pasado. Es hora de liberarte de todo eso. Tus números mágicos serán 30, 10 y 18. Además, recibirás un mensaje importante que cambiará todo.

Sagitario

Te viene también la carta del Mundo, lo que indica que es momento de viajar, conocer nuevas personas y avanzar en tus proyectos. No te detengas ni lo pienses tanto, ¡atrévete a actuar! El mejor día para ti será el lunes. Estarás resolviendo temas legales o recibiendo dinero del pasado. En el trabajo, podrías tener algunos problemas debido a tu liderazgo y carisma. Recuerda cuidar tu salud, haz más ejercicio, bebe agua y duerme lo necesario. Tus números mágicos serán 03, 06 y 12.

Capricornio

Te llega la carta del Sol, lo que significa que seguirás brillando y mantendrás tu estabilidad. Recibirás invitaciones importantes, así que no dudes en aceptarlas, ya que te ayudará a resolver algunos asuntos pendientes. Organiza mejor tu tiempo para comenzar a hacer ejercicio. Cuida especialmente tu espalda baja, que es tu punto débil. Tu mejor día será el martes y tus números mágicos serán 09, 22 y 44.

Acuario:

La carta del Premio Mayor está asegurada para ti. Se avecina un gran crecimiento económico y estabilidad emocional. Podrías recibir una cantidad de dinero inesperada. En cuanto a tu vida personal, estarás pensando en mudarte o hacer cambios en tu hogar. La carta indica que el dinero llegará rápido y fácil. El lunes será tu mejor día, y será una semana intensa en el ámbito laboral, resolviendo problemas y alejándote de las envidias y mal de ojo. Será una semana para tomar decisiones importantes sobre tu felicidad y abundancia. No te tomes tan en serio los chismes en el trabajo, y si vuelves con una expareja, no te preocupes, ¡se vale reacomodar las cosas! Tus números mágicos serán 28, 36 y 43.

Piscis:

Te acompaña la carta del Juicio, lo que indica una semana de nuevas oportunidades. Firmarás contratos, proyectos y abrirás nuevos caminos, especialmente en el ámbito laboral. Traerás buen ánimo y las cosas comenzarán a mejorar. Cuidado, una expareja podría buscarte para pedirte dinero o intentar regresar. Mantén las puertas cerradas y sigue adelante. Tu mejor día será el miércoles y será una semana en la que tus jefes y colegas estarán en sintonía contigo. Evita el drama y los sentimientos de venganza o celos que no te aportan nada. Vive el presente de manera práctica. Tus números mágicos serán 41, 50 y 54.