Una de las funciones que puede realizar la inteligencia artificial, es recopilar datos de manera certera y sencilla. Por ese motivo, resulta un aliado importante para encontrar una versión actualizada de lo que deparará la semana para nuestro signo. Aquí te dejamos qué dice Chat GPT sobre el panorama de cada casa zodiacal en los próximos siete días.

Cómo será la salud de los signos esta semana según la inteligencia artificial

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tu energía está arriba de todo, pero ojo con los arrebatos: podés andar con tensión en el cuerpo o contracturas si no bajás un poco. Movete, pero dosificá.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El descanso va a ser clave esta semana. Si dormís mal, todo se te va a hacer más pesado. Regalate comidas caseras y tranquilas, tu cuerpo lo va a agradecer.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tenés la cabeza a mil y eso puede repercutir en dolores de cabeza o ansiedad. Buscá aire fresco, charlás un rato o salí a caminar: te despeja y te ordena.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La parte emocional te juega fuerte esta semana. Si te cargás con problemas ajenos, podés sentirte agotado. Necesitás momentos de calma y cuidado personal.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Estás con mucha vitalidad, pero el ego te puede llevar a exigirle demasiado al cuerpo. Hacé deporte, sí, pero no te excedas. Los músculos necesitan pausa también.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Tu sistema digestivo está más sensible, así que ojo con lo que comés. Si bajás las harinas o la comida chatarra, vas a sentirte mucho mejor.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Te hace falta equilibrio entre la actividad y el descanso. Esta semana podés sentir altibajos en la energía. Un poco de estiramiento o yoga te puede venir bárbaro.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Las tensiones acumuladas pueden ir directo a tu espalda o cintura. Masaje, calorcito o alguna práctica que te ayude a soltar, y la diferencia se va a notar.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tenés ganas de moverte, pero la impaciencia puede hacerte cometer alguna torpeza. Ojo con caídas o golpes. Andá más despacio y todo va a fluir.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

El laburo y las preocupaciones pueden cargarte de estrés. Cuidá la postura y no te olvides de caminar o moverte un rato. Tu cuerpo necesita aflojar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Tu energía fluctúa esta semana: algunos días vas a estar a mil y otros con flojera. No te castigues, escuchá al cuerpo. Una buena hidratación te ayuda a estabilizarte.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Podés estar más sensible y eso se refleja en el ánimo y el sistema inmune. Dormí bien, tomate pausas y evitá lugares muy cargados de tensión. Tu cuerpo necesita tranquilidad.