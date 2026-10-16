Ediciones.01 by AE: el diseño de autor que transforma los espacios

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La arquitectura contemporánea trasciende los límites de las paredes para conquistar nuevos territorios: el mobiliario, los objetos y esos detalles capaces de transformar la manera en que habitamos los espacios. Desde esa mirada nace Ediciones.01 by AE, la propuesta de la arquitecta Anahí Eleuteri, que amplía el universo creativo de su estudio con una línea de mobiliario de autor por catálogo.

El proyecto surge de una pasión compartida por el diseño y la creación de ambientes con identidad. Para materializar cada pieza, Eleuteri se une a un equipo de carpinteros de vocación, en una alianza que combina la precisión geométrica de la arquitectura con la sensibilidad del trabajo artesanal. El resultado es una colección en la que los materiales, las proporciones y cada terminación adquieren un protagonismo especial.

Materiales nobles y diseño contemporáneo

La esencia de Ediciones.01 se expresa a través de una combinación de materiales nobles: madera, hierro y vidrio. Esta trilogía define una estética de líneas geométricas puras, texturas que aportan profundidad y una paleta de tonos neutros que dialoga con distintos estilos de interiorismo. La búsqueda es clara: crear muebles capaces de trascender las tendencias y conservar su carácter a través del tiempo.

Uno de los grandes diferenciales de la colección es su concepto modular, que permite adaptar las piezas a diferentes ambientes, dimensiones y necesidades. Desde el patio de una cafetería contemporánea hasta el living de una residencia sofisticada, cada diseño propone nuevas posibilidades de uso y composición. El mobiliario se convierte así en un elemento que conecta arquitectura, funcionalidad y estilo, tanto en interiores como en exteriores.

“Cada pieza de Ediciones.01 tiene una historia, un disfrute en su creación y el deseo de transformar los espacios que habitamos”, expresa la arquitecta Anahí Eleuteri.

Una colección con identidad propia

Con esta primera colección, Ediciones.01 by AE propone una nueva forma de acercarse al diseño local, con piezas que reúnen identidad, oficio y una estética contemporánea. Su lanzamiento invita a descubrir el valor de los objetos concebidos más allá de su función: muebles que acompañan la vida cotidiana y aportan personalidad a cada espacio.

La primera línea estará disponible próximamente en el showroom de la marca, ubicado en Paraná, Entre Ríos.

Descubrí más: @arq.anahieleuteri

Showroom: T. de Rocamora 664, PB, Paraná, Entre Ríos.

Contacto: 343 4047215 | [email protected]