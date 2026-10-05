ZALEO: diseño, fibras naturales y alfombras pensadas para ser parte de la vida cotidiana

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ZALEO nació a partir de una experiencia previa con Lorena Canals, marca con la que Rosario y Jenara León trabajan desde 2019 en Paraguay. Al conocer de cerca sus productos, encontraron una propuesta que reunía características que consideraban diferenciales: alfombras de diseño realizadas con fibras naturales y pensadas para poder lavarse.

La experiencia personal también fue determinante. Al utilizarlas en sus propias casas con chicos, comprobaron cómo respondían al uso cotidiano y al lavado. Esa combinación entre estética y funcionalidad las llevó a acercar la propuesta al mercado local y convertirse en distribuidoras exclusivas de Lorena Canals en Argentina.

Diseño que se integra a la vida cotidiana

La identidad de ZALEO parte de una premisa: que el diseño pueda vivirse. Sus colecciones combinan lana y algodón, variedad de diseños y la posibilidad de lavar las alfombras, buscando que cada pieza pueda integrarse de manera natural a los diferentes espacios de una casa.

A esto se suma el trabajo artesanal detrás de los productos. Las alfombras son realizadas a mano por artesanos y utilizan tintes seguros. La marca también cuenta con un proyecto social vinculado a una escuela de nivel inicial para más de 100 niños en India, ubicada en la zona donde se encuentra la fábrica.

Aunque ZALEO comenzó su recorrido en 2026, su propuesta fue ampliándose desde las primeras colecciones. El punto de partida fue la línea infantil, una de las categorías que impulsó el crecimiento de Lorena Canals a nivel internacional, para luego incorporar alternativas destinadas a otros ambientes, como living, cocina y dormitorio.

En paralelo, la marca comenzó a desarrollar el canal profesional y mayorista, trabajando con arquitectos, estudios de interiorismo y tiendas interesadas en incorporar las piezas a sus proyectos y propuestas. La renovación constante de las colecciones permite, además, ampliar progresivamente la variedad disponible.

Un showroom y nuevos puntos de venta

Los próximos pasos de ZALEO apuntan a extender su presencia en distintas provincias y profundizar el vínculo con arquitectos y diseñadores. También proyecta continuar incorporando colecciones y productos de Lorena Canals destinados al hogar.

Dentro de ese crecimiento, la marca prepara la próxima apertura de un showroom en CABA, pensado como un espacio donde conocer de cerca la calidad, los materiales y la variedad de sus colecciones.

Datos de contacto

Rosario y Jenara León

Instagram: @zaleo.argentina

Email: [email protected]

Celular: 11 2828-1290