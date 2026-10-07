Wood Plast: diseño sustentable que transforma descartes plásticos en nuevas posibilidades

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La búsqueda de materiales capaces de combinar diseño, funcionalidad y compromiso ambiental encuentra nuevas respuestas en el desarrollo de alternativas que aprovechan recursos antes considerados descartables. En ese camino se posiciona Wood Plast, una propuesta que transforma descartes plásticos post industriales en madera plástica y los incorpora nuevamente al circuito productivo.

La marca nació a partir de una convicción concreta: aquellos materiales que terminaban inevitablemente en rellenos sanitarios podían convertirse en recursos. Con más de dos décadas de experiencia en reciclado plástico, el proyecto avanzó en el desarrollo de una tecnología capaz de darles una nueva vida y convertirlos en un material pensado para diferentes usos.

Madera plástica: diseño, resistencia y economía circular

La identidad de Wood Plast se construye alrededor de la innovación sustentable y el diseño responsable. Su diferencial está en integrar los principios de la economía circular con productos de alta durabilidad y bajo mantenimiento.

La madera plástica conserva la estética y la versatilidad de la madera tradicional, al tiempo que incorpora características vinculadas con su desempeño: es resistente al agua y a la intemperie y cuenta con una vida útil superior a los 50 años. De esta manera, se presenta como una alternativa para proyectos que buscan conjugar funcionalidad, estética y conservación de los recursos naturales.

La evolución de la marca estuvo atravesada por la innovación constante. A partir de la recuperación de scrap plástico industrial, Wood Plast avanzó en nuevas tecnologías destinadas a reciclar materiales que anteriormente eran considerados irrecuperables. Este recorrido permitió ampliar su oferta de perfiles y desarrollar soluciones destinadas a arquitectura, equipamiento urbano y espacios exteriores.

Otro de los hitos de este crecimiento fue la certificación como Empresa B, que se integra a una propuesta basada en transformar descartes en materiales con nuevas posibilidades de uso.

Nuevas aplicaciones para la arquitectura y el diseño

De cara a los próximos años, Wood Plast busca continuar ampliando las posibilidades de la madera plástica y profundizar el impacto positivo asociado a la economía circular. La mirada está puesta en desarrollar nuevas tecnologías y extender las aplicaciones del material dentro de proyectos de arquitectura y diseño.

El objetivo es lograr una presencia cada vez mayor en espacios que prioricen estética, durabilidad y compromiso ambiental, demostrando que los descartes pueden convertirse en recursos capaces de integrarse a propuestas contemporáneas.

Así, Wood Plast proyecta su crecimiento a partir de una premisa que atraviesa toda su identidad: transformar residuos en oportunidades y generar soluciones pensadas para perdurar en el tiempo.

Cel: 011-3696-7001

Web: www.woodplast.com.ar

Instagram: woodplast.ok

Mail: [email protected]