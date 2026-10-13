Torini: diseño, juego e identidad argentina en objetos pensados para la infancia

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Torini nació a partir de una búsqueda personal de Stefania Marangoni y Luciano Capitani, sus creadores: desarrollar una propuesta para chicos que combinara juego, diseño y objetos atractivos tanto para usar como para regalar. La idea surgió incluso antes de que tuvieran hijos, al imaginar qué juguetes les gustaría que formaran parte de su infancia.

Desde el comienzo, el proyecto partió de una premisa: los productos infantiles no tienen por qué responder únicamente a una función. También pueden incorporar una estética cuidada, transmitir una identidad y formar parte de la vida cotidiana de las familias.

Así comenzó a construirse el universo de Torini, con productos para niños atravesados por el diseño y por referencias a la cultura argentina, sin dejar de lado la esencia lúdica propia de la infancia.

Objetos infantiles donde el diseño también invita a aprender

La identidad de Torini se define a partir de una estética alegre, cercana y reconocible. La selección y el desarrollo de cada producto buscan despertar la curiosidad y generar oportunidades para aprender, especialmente sobre la fauna, las costumbres y distintos elementos propios de la Argentina.

Dentro de esa propuesta, el diseño atemporal inspirado en animales autóctonos y el diseño sin género se presentan como dos de los pilares de la marca.

Esta mirada también le permite correrse del concepto tradicional de juguetería para pensarse como una propuesta de objetos de diseño para la infancia, donde pueden convivir el juego, la creatividad, la decoración y el regalo.

El recorrido de Torini estuvo acompañado por una definición cada vez más precisa de su identidad. En sus comienzos, el proyecto contemplaba un universo amplio de productos, que incluso incluía objetos de decoración para el hogar. Con el tiempo, la experiencia permitió reconocer cuáles eran las propuestas más buscadas y concentrar el desarrollo en productos propios alineados con su estética y sus valores.

Hoy, esa evolución se traduce en un objetivo concreto: ocupar un lugar dentro del diseño infantil a través de objetos que puedan acompañar diferentes momentos de la niñez.

Un universo que busca conectar lo físico y lo digital

A futuro, Torini proyecta ampliar su catálogo e incorporar cada vez más propuestas de diseño propio, mientras continúa desarrollando una identidad capaz de trascender cada producto individual.

La marca también observa una infancia en la que el mundo físico y el digital conviven de manera natural. Desde esa perspectiva, el desafío no pasa por elegir entre ambos, sino por encontrar formas de vincularlos.

Por eso, imagina un universo de interacción mixto en el que los juegos y productos didácticos puedan complementarse con experiencias digitales que permitan continuar explorando, descubriendo y ampliando conocimientos.

El objetivo es que Torini pueda llegar a más familias y consolidarse como una referencia dentro del universo infantil, no solamente por sus productos, sino también por su manera de entender el diseño, el juego y el aprendizaje durante la infancia.

Stefania Marangoni

Instagram: @torini.tienda

Web: www.torinitienda.com

Celular: 351 3208492