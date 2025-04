El arte de exponer mucho más que obras

CREDITO CARAS

Para todo artista llegar a la gente y mostrar nuestro arte es todo un desafío.

En lo personal, una de las cosas que realmente me marcó fue animarme a exponer en galerías. Buscar a dónde hacerlo, elegir cuáles obras exponer, aprender a presentarlas ante curadores y abrirle la puerta a mi vulnerabilidad.

En la primera inauguración el curador, Darío Zilbersztein, viendo mi alegría desbordada se acercó y me dijo que era normal lo que sentía. Porque hasta el día anterior mis cuadros eran pinturas que tenía acumuladas en mi casa. Pero a partir de ese momento, expuestas al lado de otras, ante mis ojos habían pasado a ser obras de arte.

¡Y cuánta razón tenía!

A partir de ese momento lejos de sentirme vulnerable me sentí orgullosa de mi arte y de ser testigo del eco que producen, absorbiendo los lienzos tantas nuevas energías en cada muestra.

Y así fue como yo no volví a ser la misma y tampoco mis obras, que todas cobraron muchas más ganas de ser libres para vivir en otras manos, como sucedió en Palacio Barolo, Cultura Viva y Zero618 Gallery.

Con esa sensación en el cuerpo recibí la invitación de la Dirección de Cultura de la Comuna 12 para exponer mi arte en RINCÓN-ART, un espacio brindado a los artistas para que compartamos nuestro arte.

Para aprovechar la hermosa invitación armé una muestra distinta, dónde además de mostrar algunas de mis obras comparto su inspiración, su proceso creativo y mis emociones relacionadas al arte. Aproveché para adueñarme del espacio y ser yo en esos inmensos ventanales. El día que montamos la muestra la emoción me desbordó, porque sentí que mis obras, cada una desde su lugar, me miraban orgullosas porque ellas son mi voz y así logré hacerla escuchar. Ésta muestra para mí no es una más, porque era un desafío aprovechar un espacio 100% vidriado, sin paredes ni muros. Y encontré la manera de expresarme en un formato 360 para conectarme tanto con la gente que la visita como con la que pase por la vereda, y que cada uno se lleve alguna imagen, palabra o frase que le resuene y movilice.

Me encantaría recibir a los lectores de Caras en la inauguración que será el viernes 4 de abril de 17 a 19hs en Holmberg 2548, Villa Urquiza. La muestra se podrá visitar de lunes a viernes hasta el 29 de abril de 9 a 16 hs.

@arte.sust

www.artesust.com.ar

Cel: 1161843236