Juanita Tinelli siempre mostró su amor por el mundo de la moda y el modelaje. Por un tiempo largo, vivió en Europa para poder introducirse desde lejos de la Argentina. Si bien la experiencia le trajo muchísimas enseñanzas necesarias, la hija de Marcelo Tinelli contó que hubieron varios comentarios que le sorprendieron sobre su físico. De esta manera, reveló las crueles exigencias que una joven debe sufrir si quiere ingresar a ese ámbito, y sorprendió a todos.

"Me rechazaron por gorda", las crueles exigencias que sufrió Juanita Tinelli en el modelaje

Es de público conocimiento que Juanita Tinelli es una de las it girls del momento, y que ella busca crecer en el mundo de la moda y el modelaje. En varias ocasiones, pudo ser parte de campañas en reconocidas marcas, haciendo crecer así su pasión. Sin embargo, en varios momentos, pudo expresar las crueles exigencias que recibe en este ámbito laboral. Durante el reality de "Los Tinelli", contó que, en los castings, eran muy selectivos con los cuerpos de las modelos y que eso le había traído prejuicios.

En esa línea, frente a las cámaras de Puro Show, reveló que los comentarios de los haters solían golpearle mucho. “Te encasilla si sos modelo y si sos flaca. Es mi genética... Pero no sé, es ir llevándolo. Hay días que me levanto con ganas de llorar y hay días que, la verdad, que se vayan todos a la...”, expuso la hija de Marcelo Tinelli. Sin embargo, en el mundo del modelaje había recibido otras exigencias que sorprendieron a sus seguidores y provocaron enojo en todos ellos.

En un casting en París, la habían rechazado porque no consideraban que cumpliera con el estándar que ellos querían. “Me rechazaron, me dijeron que era muy gorda”, reveló la modelo de 22 años. Esto sorprendió a todos, quienes no dudaron en apuntar contra las personas que le habían tirado ese comentario. Sin embargo, ella contó que así funcionaba el mundo del modelaje. Con su dura experiencia, aconsejó a todos aquellos que quisieran introducirse. “Hay que estar fuerte con uno mismo. Estar bien. Nutrirse por adentro es lo más importante”, expresó.

De esta manera, Juanita Tinelli reveló lo duro que es el mundo del modelaje y lo confiado que se debe estar de uno mismo, ya que se suelen recibir comentarios sobre el físico. A pesar de esto, ella aseguró que no se rendirá para cumplir sus sueños, ya que es algo que le apasiona y le permite estar cercana a la moda. La joven sigue siendo parte de campañas en reconocidas revistas latinoamericanas y marcas de renombre alrededor del mundo. Su familia la apoya en todo momento, y le incita a que continúe luchando por lo que ama.

