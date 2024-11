El Viaje hacia el Arte Plástico

CREDITO CARAS

¿Qué te inspiró a dedicarte al arte plástico y cómo definirías tu estilo?

Desde niño, me ha gustado dibujar. Aunque estudié Contador Público y trabajo en ello, nunca abandoné mi pasión por el arte. Hace 10 años, comencé a pintar como terapia para el estrés, y el arte me salvó la vida, llevándome a un lugar de calma y felicidad. Con el tiempo, me perfeccioné mediante clases y estudios formales, y decidí hacer de la pintura una carrera profesional.

Mi obra se basa en una narrativa figurativa que combina lo expresivo y lo simbólico, invitando a la reflexión y sensibilidad del espectador. Me centro en el concepto del Caos, no solo como desorden, sino como génesis de un todo superior. Mis temáticas actuales abordan los desafíos del siglo XXI.

Considero el arte como el último refugio para denunciar lo que está mal y promover un mundo más empático, justo y equitativo. La pintura es mi lugar de resistencia.

¿Qué significa para vos tu espacio de trabajo?

Mi taller es mi lugar en el mundo, donde disfruto de mi libertad creativa. Paso mucho tiempo allí; es parte de mi esencia. Es el lugar desde donde puedo expresarme y ser realmente libre.

¿Qué técnicas y materiales utilizas para crear tus obras y qué desafíos te plantean?

La técnica que más me gusta para realizar mis obras es el óleo sobre bastidor entelado. El óleo me resulta muy cómodo para la figuración, ya que tarda en secar, permitiendo volver a la obra siempre que lo necesite. Además, ofrece una intensidad y duración del color excepcionales.

También disfruto de las técnicas de dibujo en general y del arte digital en sus diversas variantes. En algunas ocasiones, me gusta trabajar con técnicas mixtas, incorporando materiales no propios de la pintura, como bolsas de residuos, latas de aluminio, en otros elementos. El desafío para mí es elegir los materiales adecuados en función de lo que quiero comunicar con mi obra.

¿Qué proyectos tenes actualmente en marcha y qué objetivos te propones para el futuro?

Actualmente, estoy trabajando en distintas series temáticas que se irán completando con el tiempo. Además, estoy en los preparativos para abrir mi propio taller de arte y dar clases. Mi objetivo es seguir difundiendo mi arte y hacerlo de una manera cada vez más profesional.

Datos de Contacto

221-502-1422

Instagram: @enriqueruizdibujoypintura

Facebook: @Enrique Ruiz Dibujo y Pintura

Mail: [email protected]