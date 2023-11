Laura Avila, la artista que trasciende fronteras

CREDITO CARAS

Laura, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo artístico?

Desde mi ciudad natal, 9 de Julio, he tejido mi historia como artista. Las vueltas de la vida me llevaron a conectarme, recién a los 35 años, con una pasión que estuvo siempre latente, y de manera autodidacta emprendí mi camino en el mundo del arte. Mi paleta se sumerge en la riqueza del mundo natural, dando vida a murales botánicos llenos de frescura y vitalidad. En cada trazo, en cada color, mi musa, la naturaleza, se convierte en el reflejo de mi mundo interior, siendo vibrante, alegre y colorido. Sin embargo, mis primeros pasos artísticos no fueron con murales, sino con la pintura de caballete, una pasión que desarrollo y comparto actualmente.

¿En qué proyectos te encuentras incursionando?

Últimamente, he tenido el honor de colaborar con tres proyectos extraordinarios. Desde el año pasado, expongo mis cuadros en Galerías del Sol, un espacio de arte ubicado en Cuernavaca, México. También me he incorporado al staff de Strart.Art, una galería internacional de arte en línea, que lleva mis murales de gran formato a cuadros impresos sobre tela y papel en calidad museo.

El último proyecto en el cual me he embarcado es en conjunto con la firma Muresco S.A., juntos, estamos desarrollando una colección de murales impresos en empapelado vinílico, transformando mis creaciones en algo tangible, un sueño hecho realidad.

En la actualidad, colaboro estrechamente con diseñadoras de interiores, arquitectas y clientes privados en Capital Federal y en el interior de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué significa para ti dedicarte a la profesión que amas?

Mi filosofía de vida es simple, para mí, nada es imposible. Cada desafío es una oportunidad para crecer y aprender.

La pintura no es solo una profesión, es mi forma de transmitir mi pasión y alegría.

Agradezco cada día por tener la oportunidad de dedicarme a lo que amo y de compartirlo con personas apasionadas.

Si te interesa transformar tu hogar con uno de mis murales o adquirir alguna de mis pinturas de caballete, no dudes en ponerte en contacto. Estoy aquí para compartir mi amor por el arte.

Datos de contacto:

Instagram: @lau_avila__

Mail: [email protected]