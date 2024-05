María Eugenia Bargero: Telas que expresan historias no contadas

CREDITO CARAS

María, ¿cómo fueron tus inicios en el rubro textil?

Si bien trabajé como Ingeniera Agrónoma, desde joven me interesaron los textiles. Cuando comencé el colegio primario paralelamente concurría al Hogar Agrícola de mi pueblo (Emilio V. Bunge), que funcionaba como escuela de enseñanza de labores domésticas y ahí aprendí a bordar, coser y cocinar. A la vez que mis tías me enseñaban el arte del tejido.

¿Cuáles son tus especialidades y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?

Trabajo con telas antiguas, como sábanas, manteles, pañuelos, guantes, bolsas de harina y todo tipo de textiles que son heredados o recibidos de amigos. La mayoría tiene su historia propia que se mezcla con las historias que cuento. Por ejemplo, un amigo me regaló las sábanas de su madre y su abuela que fueron parteras y esas telas me atraviesa por las mujeres que las usaron y las tengo como inspiración para futuros proyectos. Y así día a día voy juntando objetos que encuentro en mi camino como plumas, ramas, huesos, que los conservo como inspiraciones o para usar en las obras.

Disfruto además del desafío de bordar sobre diferentes superficies, uso telas domésticas cómo trapos de piso rotos y repasadores, pero bordé sobre botas de goma, toallitas higiénicas, bolsas de plástico. También me atrapa el sonido del bordado sobre fotografías.

¿Cómo pasaste a ser una artista visual y sobre qué tratan tus obras?

La pandemia me encerró junto a mis materiales y la virtualidad me dio la posibilidad de tomar clases de formación de artista y así surgió en mí una mirada artística de mi trabajo. Tomé clases con varias artistas visuales y conocí mujeres atravesando situaciones similares y se tejieron tramas y vínculos alrededor de los textiles, redes de contención donde todas podíamos sostenernos.

Todos los saberes que fui aprendiendo desde chica junto a las técnicas que cursé virtualmente, me permiten volcar en las telas las imágenes que voy bordando, influenciadas por mi paisaje rural, por la llanura, las malezas y animales que la habitan, por las historias que escucho, por lo que veo todos los días.

Me gusta usar el lenguaje de lo doméstico y sus materiales, ligados históricamente a las labores de las mujeres, para contar las historias de quienes no pudieron hacerlo mostrando lo que tuvieron que callar. También hablo desde lo vivido en la ruralidad, el trabajo rural y la invisibilización de las mujeres en un entorno patriarcal. Lo que veía me servía como disparador para hacer obras, mujeres que no recibían paga porque el dinero era cobrado y administrado por el hombre de la familia, situaciones de violencia de género y violencia laboral silenciadas y hasta femicidios declarados como muerte natural. Toda esta vida no contada sentía que gritada dentro de mí, sentía que la llanura me asfixiaba, pero a través del arte pude mostrarlo y así cerrar viejas heridas.

De a poco comencé a mostrar mis obras y así fui seleccionada en varias convocatorias en el país y en el exterior. Recibía devoluciones de la gente que veía mis obras y sentía que los atravesaba, incluso desde otras miradas, así me animé a seguir mostrando y recibí algunos premios. Todo ocurrió en poco tiempo y me sacudió cuando fui seleccionada para realizar mi primera muestra individual en el Museo de Bellas Artes Carlos Alonso de Gral. Villegas (2022); en la Bienal de Florencia (2023) y en cancillería para exhibir en una muestra individual en la Embajada Argentina en Washington, la que inaugurará el próximo 7 de junio.

¿En qué proyectos te encuentras incursionando?

Actualmente hago clínica de obra con Mariana Guagliano para mi próxima muestra individual; estoy cursando la formación para artistas Púrpura Proyecto y seguimiento de proyectos con Marian Cvik. Además, en estos momentos estoy exhibiendo obras en la Galería Lapontiana en Gral. Villegas.

Son muchos los desafíos que me esperan ingresando al sistema del arte, pero estoy convencida de que es el camino que quiero seguir. Disfruto aprendiendo y estoy en constante formación. Este trabajo me da mucho placer y lo hago durante horas diariamente.

Datos de contacto:

Instagram: @mariaeugeniabargero

Web: www.mariaeugeniabargero.com