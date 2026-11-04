Nadia Dietrich: arquitectura, innovación y compromiso con el diseño de espacios

CONTENT CARAS DECO

La arquitecta Nadia Dietrich inició su recorrido profesional mientras estudiaba, trabajando en estudios de arquitectura de Neuquén. Sus primeros pasos como dibujante coincidieron con la incorporación del dibujo digital y el modelado 3D, una etapa que le permitió adquirir experiencia en documentación técnica, gestión y trabajo con clientes.

Otro momento importante de su carrera fue la docencia universitaria. Comenzó como ayudante de cátedra y luego se desempeñó como profesora de Estructuras en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Flores (UFLO), subsede Comahue. Esta experiencia fortaleció su concepción de la estructura como parte fundamental del diseño arquitectónico y sus habilidades de comunicación.

Arquitectura y tecnología al servicio de las personas

Su diferencial está en combinar la experiencia en el ámbito público y privado, entendiendo que la arquitectura permite resolver problemas y mejorar la calidad de vida.

La curiosidad y la innovación acompañaron su trayectoria, desde la transición del tablero al diseño digital hasta la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Para Nadia, la tecnología permite optimizar procesos sin reemplazar el criterio profesional.

El trabajo con familias también marcó su manera de proyectar. Comprender el esfuerzo económico detrás de cada vivienda reforzó su compromiso con la creación de hogares funcionales y adaptados a sus habitantes. En el ámbito público, destaca la capacidad de las intervenciones arquitectónicas para generar mejoras en las comunidades.

Uno de los principales desafíos que identifica es desmitificar la idea de que contratar a un arquitecto es un privilegio. Considera que la profesión ofrece soluciones sociales, urbanas, constructivas y ambientales para diferentes necesidades y presupuestos.

Eficiencia energética y nuevos desafíos

De cara al futuro, Nadia busca profundizar la incorporación de la eficiencia energética y el etiquetado de viviendas en sus proyectos.

Esta herramienta permite evaluar el desempeño energético de una construcción a partir de aspectos como la orientación, la aislación, las aberturas y las instalaciones.

Su objetivo es desarrollar viviendas confortables, funcionales y con menor consumo energético, integrando decisiones de diseño que favorezcan el bienestar de sus habitantes y el uso responsable de los recursos.

CONTACTO

Tel: 299-4131327

Instagram: @nadia.dietrich_arquitecta

Email: [email protected]