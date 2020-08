Cómo realizar un push up de forma correcta

Hoy en CARAS Fitness, de la mano de Milagros Campaña, te mostramos cómo realizar de forma adecuada un Push Up. Esta rutina esta pensada para quienes aún no lograron su primer pushup o sienten que "no tienen fuerza en los brazos".

Según explica la profesional, muchas veces se trata de ajustar y fortalecer el peso sobre las manos y la manera en que lo trasladamos. Esta clase esta orientada a los principiantes y cuenta con diferentes variantes para poder avanzar en este tipo de ejercicio.

En él se trabaja de forma intensa la fuerza e involucra grandes grupos musculares del cuerpo con los que se logra la estabilidad durante el entrenamiento.

Te invitamos a probar este "camino a tu primer Push Up" y una vez finalizado, contanos cómo te fue en nuestras redes sociales.