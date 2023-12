5 claves para emprender en Real Estate

CREDITO CARAS

Emprender en el rubro inmobiliario puede ser una tarea apoteótica si no se ejecuta con conciencia. Si bien el emprender requiere actitud y empuje, pero también requiere, a mi entender de un par de distinciones específicas.

Vivimos en una sociedad inmediatista, donde el esperar un día nos significa un estrés incalculable, por lo que quien elija emprender en este rubro necesita como primera distinción, saber esperar. Saber sostener la demora, y saber sobre todo posponer el resultado. Es por ello que este rubro pareciera fácil de entrar pero en realidad aunque ya creas que entraste el rubro aun no te permitió acceder, ya que sus barreras de entrada son altas y variadas.

Estar financieramente organizado, y tener una buena administración no te va a dar éxito en el rubro, pero si te va a permitir moverte como pez en el agua sabiendo que tenés una preocupación menos en que ocuparte.

Y por ello, nos metemos en la tercera distinción importante para emprender, el enfoque, sin enfoque no hay nada. Sin norte, ni rumbo, no podemos crear el camino, porque cuando el viento sople para otro lado, estar enfocados nos va a permitir saber cual es el camino que debemos tomar, aunque este sea el alternativo.

Y esto nos lleva a la cuarta distinción, cuando el mar este revuelto, cuando el viento sople hacia cualquier otro lado, y tengamos que agarrar fuerte el timón, ese timón va a moverse gracias al propósito. Poder tener en claro mi propósito, el “para qué hago lo que hago” es la base del éxito de cualquier emprendedor. Grandes éxitos de la nueva era como por ejemplo Elon Musk logran sus objetivos, teniendo bien en claro cuál era su misión. ¿Para qué emprendes? ¿Para qué hacés lo que hacés?

No creo estar contándoles nada que no sepan, pero aquí viene la quinta distinción para mi importante, y a esta altura habrán notado que esto no es únicamente para asesores inmobiliarios sino para cualquier emprendedor que quiera iniciar. Y quiero que reflexionemos con la siguiente pregunta: ¿Qué diferencia a las personas que saben cómo tener éxito y las que realmente lo tienen? La acción. Tan simple y sencillo, deja de estudiar, pensar, evaluar; ponte a planificar y actúa. Y es una posibilidad que no tengas éxito haciendo, pero ya sin hacer seguro serás un fracasado. Para más seguime en @julietagarcia.roilands