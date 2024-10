Reflexiones sobre el Duelo desde el psicoanálisis, por Gastón Sal

CREDITO CARAS

¿A qué llamamos duelo?

El duelo, esa emoción que todos los seres humanos experimentamos indiscutiblemente en algún momento de nuestras vidas, es un proceso psicológico que surge al perder a alguien amado o a un objeto de amor, cualquiera sea el motivo. El primer registro de duelo por el que atraviesa una persona es en relación a la madre o hacia quien cumpla ese rol en la primera infancia, desde allí intentamos comprender la presencia o la ausencia del otro. Esta relación materno infantil nos invita a aprender a tramitar la perdida del otro desde muy niño y, en un registro que queda en lo más profundo de nuestro psiquismo, en el espacio inconsciente. Por ende nuestra vida comienza con perdidas parciales que tienen que ser superadas a lo largo de toda nuestra vida.

¿Qué hacemos para superar un duelo?

En primer lugar hay que aceptar la pérdida, entender que hay alguien o algo que no va a estar más en nuestra vida, y por el tiempo que sea necesario hay que amigarse con el dolor, sentirlo y dejar que transite con nosotros el proceso. Todos perdemos seres amados, objetivos, ideales, cosas, y muchas veces no aceptar la realidad nos puede dejar sumergidos en la tristeza, estancados revisando porqué sucedió tal pérdida y no avanzamos en la vida. Por lo tanto, si nos encontramos ante una situación de duelo es importante reconocerlo, entenderlo y asumirlo enfrentando la realidad, pasar por él y avanzar, aprender a vivir sabiendo que todo en la vida es temporal.

¿Es lo mismo perder a una persona que sabemos que deja de existir, que perder a alguien que aún está?

Pese a lo traumático que es perder a alguien en el plano físico, la realidad es que es mucho más difícil enfrentar la pérdida de alguien que sabemos que vamos a seguir viendo o que sabemos que continuará su vida lejos de la nuestra. Este último implica un proceso más complejo porque la elaboración del duelo debe luchar contra la fantasía del retorno, esto nos llena de expectativas que no dejan lograr el desenvolvimiento del mismo tal cual cada uno, en su singularidad, necesite. Duelar es un proceso particular que no tiene un tiempo establecido, dependerá de cada uno en función de su individualidad.

