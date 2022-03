ABOUT ALAN BRIGNONE

CREDITO CARAS

Su visión altruista se ve reflejada en cada una de sus obras con el objetivo de llegar a los diferentes sentidos de la percepción del hombre. A través de la presencia y la ausencia del elemento lumínico experimental, Alan irrumpe los límites para lograr la trascendencia de sus obras.

Con un estilo único, innovador y personalidad autodidacta, su arte invade otros formatos para transferirlos a la indumentaria y objetos funcionales de diseño.

Su arte ha llegado a lugares como New York, Los Ángeles, Miami, Buenos Aires, Santa Fe, entre otros. Además, realizó numerosas muestras individuales y colectivas alrededor del mundo. Su arte ha participado para la Fundación contra el cáncer “Lalcec”, el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” Santa Fe, y la Escuela Especial “Dr. Edgardo Manzitti” para niños y jóvenes con discapacidad visual. También participó en la fundación de la Casa de Royal Mc Donald, en Estados Unidos, para niños que presentan patologías diversas.

Actualmente se encuentra incursionando y experimentando hacia nuevos formatos de vanguardia.

¿Alan cuáles son los conceptos que ofreces?

Es un Arte que se Transforma, ya que abarca el poder de la Luz y la capacidad instintiva de poder ver en la oscuridad.

En nuestras construcciones la Luz es la protagonista esencial tanto en el plano sintáctico como en el semántico, ya que transmite fuerza, energía y esperanza, y de esta manera ayuda a conectar con “Mi Yo Interior”, generando un cambio altamente efectivo y poderoso en nuestra Vida.

Es un arte que ayuda, mejora, libera y sana. Cuando se apaga la luz, la imagen de mi obra siempre permanece visible en la oscuridad, el espectador nunca deja de ver dicha imagen.

Traducido este concepto a la vida, siempre necesitamos pasar por un momento “sin luz”, un momento oscuro, del cual es un proceso de dolor, sufrimiento, tristeza y posible depresión. Sin embargo, es nuestra Luz interior las que nos da la Fuerza, Esperanza y Energía para tomar el impulso y aprender, poder sanar, crecer y mejorar, siendo el resultado extraordinario de lo que somos hoy.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?

En estos momentos estoy trabajando en varios proyectos. Uno de mi prioridad es Art Basel Miami, que comienza el 5 de diciembre hasta el Domingo 9, serán 4 días maravillosos donde estaremos exhibiendo nuestro arte y productos.

A la par sigo incursionando y desarrollando mi línea de indumentaria en diseños artísticos, como ser Art jackets, shoes, sneackers and swimwears.

¿Cuáles han sido las mejores cosas de vivir del arte?

Para mí el arte es un estilo de vida, que me ha ensañado y me seguirá enseñando hasta el fin de mis días. Recuerdo desde mi primera exposición, reconocimientos y premios ganados, hasta participar y llevar mi arte a las grandes ferias internacionales como Art Basel Miami, Art Expo NYC, LIB in LA, etc. Hasta también llevar Arte, vida y colores a las paredes de los Hospitales e instituciones de salud y vida. El arte une y conecta a las personas, convirtiéndolos en seres más pacíficos, donde todo reside en el Amor. Es un hermoso y largo camino de aprendizaje, con aciertos y desaciertos, llamado el Camino del Artista.

Datos de contacto:

Celular: +5493425035323

Email: [email protected]

Página web: www.alanbrignone.com

Instagram: https://www.instagram.com/alanbrignone/?hl=es-la

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCLI_21MOQD_XFcf_A-QsykQ

Facebook: https://www.facebook.com/alan.brignone

Video: https://rudo.video/vod/bN974Y