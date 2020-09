Accioná el emprendedor que hay en vos

En momentos en los que necesitamos de todo nuestro impulso para ponernos en acción, el coaching ontológico resulta una valiosa opción para cumplir propósitos comprometiéndonos con nuestros objetivos. “Mi historia con el Coaching Ontológico comienza hace varios años, cuando observé que la realidad en la que vivía no era la que había soñado para mi vida. No estaba mal, de hecho, estaba bastante bien, pero no era lo que había soñado. Y no tenía que ver con mis afectos o mis relaciones. Tenía que ver conmigo. Entonces decidí que no me iría de este mundo sin transformarla. Y entendí que esa transformación pasaba por mí. La pregunta era cómo. Comencé un camino de búsqueda. Transité muchos fracasos y también muchos éxitos. Muchas veces me salí del camino. Hoy, entiendo que el desvío era necesario para llegar hasta acá”, cuenta Andrea Fato, Coach Ontológico Profesional (AACOP y FICOP), Coach Organizacional y Ejecutivo y Mentor de proyectos personales y profesionales.

- ¿De qué manera y a quienes le ofrece su servicio?

En la actualidad, elijo desde mi profesión, acompañar a emprendedores. Todos tenemos un emprendimiento que poner en marcha en algún momento de nuestras vidas, entendiendo por emprender cualquier acción que comenzamos, que es importante para nosotros y que requiere de nuestra parte de un esfuerzo significativo. En este momento particular siento que resulta fundamental identificar con qué herramientas contamos y cuáles necesitamos desarrollar.

En este sentido, es clave ser conscientes de la historia que nos contamos acerca de nuestras posibilidades. Desde un espacio de conversaciones productivas, que pueden ser online, acompañamos a las personas a definir un plan de acción identificando la distancia que existe entre dónde se encuentran y dónde quieren estar. En lo personal, desde mi profesión me siento comprometida con expandir el potencial personal y profesional de las personas.

Para contacto : WhastApp: (+ 54 9 11) 4979 1137 www.bestconsultora.com - Mail: info@bestconsultora.com - IG: @bestconsultora.