Acrobungee para todos fabricado por nosotros

En Acrobungee todos podemos hacer actividad física, inclusive TODOS PUEDEN SER INSTRUCTORES de la actividad.



Lo nuevo del deporte que usa Arnes y bungees atados de la cintura al techo, está pensado por la marca REBOTAR ACROBUNGEE ® para que todos puedan estar en movimiento con el plus de la emoción de lo que son las acrobacias aéreas, quitando el 40% del peso corporal



¡Sus Arneses se agrandan y se achican para todos los cuerpos, al igual que la cantidad de elásticos para diferentes pesos!



¡NUESTROS INSTRUCTORES DE ACROBUNGEE NOS cuentan que sus alumnos están felices con sus clases!



"Una de nuestras profes nos cuentan mediante nuestro grupo, que ofrecen clases para diferentes condiciones!: desde embarazadas hasta chicos con síndrome de down, grandes y chicos, inclusive personas que lo usan para alto rendimiento"



Siempre que se practique bajo la supervisión de profesionales capacitados y con las debidas precauciones, ACROBUNGEE es un deporte para promover la circulación sanguínea y la flexibilidad, al tiempo que ayuda a aliviar la tensión muscular y la incomodidad asociada con el embarazo, articulaciones dañadas y las emociones! Los movimientos suaves y controlados en el aire pueden ayudar a mejorar la postura y aliviar la presión sobre la columna vertebral, lo que puede ser especialmente beneficioso durante el tercer trimestre del embarazo, cuando el peso del bebé puede causar molestias en la espalda y la pelvis, por ejemplo.



Además, ¡el Acrobungee ofrece una oportunidad única para todos! ¡futuras mamás, capacidades diferentes inclusive para liberar emociones!



Es importante destacar que, si bien Acrobungee puede ser beneficioso para las embarazadas, es crucial consultar con un médico antes de participar en cualquier actividad física durante el embarazo. Cada mujer y cada embarazo son únicos, y lo que puede ser seguro y beneficioso para una persona puede no serlo para otra.



En resumen, el Acrobungee no solo ofrece emociones y adrenalina, sino también beneficios físicos y emocionales para las mujeres embarazadas. Al proporcionar una forma segura y emocionante de mantenerse activas y saludables durante el embarazo, el Acrobungee permite a las futuras mamás explorar nuevas posibilidades y disfrutar de esta etapa única de la vida con confianza y alegría.



¡ACROBUNGEE sigue creciendo y sigue sumando instructores en todo el país para que TODOS PODAMOS HACER ACTIVIDAD FÍSICA Y LIBERAR EMOCIONES!



Los equipos exclusivos por la fábrica REBOTAR ACROBUNGEE ® hacen que cada vez más personas puedan ser instructores y puedan darle a sus alumnos lo mejor



La pregunta es: ¿los profes cambian la vida de los alumnos? ¿O los alumnos la vida de sus profes?



