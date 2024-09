“Adiós Tabaco”, el método más efectivo para dejar de fumar

CREDITO CARAS

“Adiós Tabaco” es la frase que probablemente se repita varias veces en la mente de un fumador, ese que intenta una y otra vez no volver a encender un cigarrillo, pero no logra ganar la batalla. “Chau pucho, es la última vez”. Hasta que algo (un hecho puntual, una emoción, una excusa) hace que esa vez tampoco sea la última. Frustración, ansiedad, culpa, resignación, reproches. En el fumador (y en su entorno), perdido en un laberinto sin salida que lo devuelve siempre al punto de partida. Los que estuvimos ahí como fumadores, o los que estamos en la vida de un adicto, entendemos lo angustiante que se vuelve esta espiral que parece

interminable.

“Adiós Tabaco” es también la luz que marca el camino hacia la salida del laberinto: así se llama el método que creó la Lic. Daniela Laura Puntorello para dejar de fumar, un tratamiento único, totalmente efectivo, breve y virtual.

Daniela es psicóloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, con más de 15 años de especialización en la adicción al tabaco. Trabaja desde el 2007 en el Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación, coordina los talleres de Cesación Tabáquica del Hospital Universitario Austral e integra la Asociación Argentina de Tabacología

(ASAT).

Como exfumadora entiende perfectamente lo que siente cada uno de sus pacientes; sabe de batallar y sabe del duelo que implica esa despedida. Sabe también estar en los zapatos del familiar que sufre por el fumador, porque aún hoy la conmueve la pérdida de su abuela, quien falleció por un cáncer de pulmón producto de su adicción al cigarrillo. Sabe mucho, Daniela. Sabe, porque está altamente capacitada profesionalmente; sabe, porque tiene vasta experiencia en el tema; sabe, porque también estuvo ahí, como vos, como yo.

“Descubrí que soy creativa y que el amor se encuentra en todo lo que hago”, dice para referirse a sí misma. El amor lo encuentra en sus hijos, Facundo, Belén y Felipe; en sus padres y hermanos; en Martín, su pareja; en su pasión por el arte en todas sus formas; y en el método que creó para ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida. Adiós tabaco es unproyecto del que habla como hablan las personas que encontraron el amor sano en sus vidas, con ese mismo brillo en sus ojos y pasión en toda su expresión. Se vuelve una líder

inspiradora, motivacional, y enseguida empezás a pensar a cuántos familiares o amigos les vas a pasar su número o su Instagram para que la contacten y al fin dejen de fumar.

Daniela es la única Psicóloga en el país especializada en adicción al tabaco. Y lo es no solo porque en los inicios de su ejercicio profesional el ¿destino? la llevó a insertarse en el área, sino porque en el camino fue descubriendo su propósito de vida.

Daniela, al poco tiempo de recibirte de psicóloga comenzaste a trabajar en el Programa Nacional de Control de Tabaco, en la línea de atención gratuita para dejar de fumar.

Pasaste de la teoría a rápidamente empezar a escuchar y acompañar a personas con una problemática muy compleja ¿Qué te mostró esa realidad y cuánto sentís que influyó esa primer experiencia y aprendizaje en tu posterior recorrido?

Ser consultora de la línea me dio la posibilidad de atender a la distancia a muchas personas con esta adicción, embarazadas, personas angustiadas, muchas con diferentes historias, contextos, realidades. Como psicóloga empecé a conocer las características de esta adicción y cómo ayudar a la distancia, pero también detecté que hay una necesidad para los millones de fumadores de desarrollar un método de abordaje integral para ayudarlos y acompañarlos.

Con el tiempo te fuiste especializando cada vez más en la adicción al tabaco. ¿Cómo fue ese proceso hasta llegar a crear tu propio método, un tratamiento altamente efectivo para dejar de fumar, y ser una referente en el área?

Como psicóloga siempre atendí pacientes con esta adicción, fui ganando experiencia ycomencé a capacitarme y desarrollar este método en donde se integran elementos de la terapia cognitivo-conductual, manejo y dinámica de grupos, análisis clínicos, técnicas de meditación, mindfulness, manejo de la ansiedad, gestionados en un proceso de pasos y/o secuencias que aseguran un seguimiento efectivo, alcanzando un tratamiento único y referente en nuestro país y Latinoamérica.

¿Podrías contarnos en qué consiste el tratamiento?

“Adiós tabaco” es un método único, absolutamente efectivo, breve, accesible y virtual. Consiste en acompañar a los fumadores a transitar el proceso de duelo que implica dejar de fumar. Tiene una duración de 8 encuentros (en la mayoría de los casos), se brindan herramientas cognitivo-conductuales que están en sintonía o alineadas con las recomendaciones o estándares internacionales y del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación. Cada encuentro es motivacional y experiencial, es decir, se entrena a la persona para que pueda internalizar e implementar las herramientas. Cada persona es distinta, tratamos de que se sienta acompañada y no presionarla, para que el abandono sea natural y, en lo posible, sin fármacos.

En las dos primeras semanas la persona reduce la cantidad de cigarrillos y se fija un día para dejar de fumar que denominamos “Día D”, y luego realizar el mantenimiento o sostener la abstinencia.

Cada encuentro es semanal, virtual, de 40 minutos reloj y la persona puede elegir la modalidad individual o grupal dependiendo de sus preferencias y o características.

¿Qué diferencias hay entre el tratamiento individual y el grupal?

Las herramientas que se brindan son las mismas; la diferencia es que, en el grupal, los talleres son dinámicos, trabajamos sobre películas, dramatizaciones, juegos, para poder expresar las emociones. El poder grupal hace la diferencia, todos los integrantes de ese grupo están atravesando la misma situación, poseen las mismas inseguridades, miedos, y el testimonio de cada uno es fundamental para fortalecer al resto.

¿Cuál sentís que es el diferencial de este tratamiento, que lo hace mucho más efectivoque otros métodos conocidos?

Tengo 15 años de especialización en la adicción al tabaco, este método incluye herramientas utilizadas por el Ministerio de Salud y se aborda la dependencia emocional, a diferencia de otros tratamientos como laser, acupuntura, hipnosis, cigarrillo electrónico, fármacos en general, que son abordajes parciales o no holísticos de esta adicción y no se encuentran aprobados por la Ley Nacional de Control de Tabaco ni por la ANMAT.

Desde el punto de vista psicológico podemos afirmar que cada fumador tiene un vínculo/relación con el cigarrillo, que es único y personal y que se aborda de manera integral.

Según tu experiencia ¿Cuáles son las emociones que predominan en los fumadores al

momento de llegar a la consulta?

Las personas llegan muy desanimadas, angustiadas, sin esperanzas de lograr el objetivo. Es increíble cómo hasta en lo corporal lo notamos, llegan abatidos, pero sí desean abandonar el cigarrillo y cambiar sus vidas, lograr sus sueños y proyecto. Tenemos una primera entrevista de admisión donde conocemos el perfil del fumador, su historia y características de su adicción.

Conozco muy bien el perfil del fumador; de hecho, yo fui fumadora y estuve en ese lugar. Es importante que el terapeuta pueda ser empático y acompañar a esa persona que muchas veces no cree poder lograr dejar de fumar.

Sin fármacos es posible dejar de fumar, lo importante es expresar las emociones y dar lugar a la palabra e identificar para cada persona el lugar simbólico que ocupa el cigarrillo y para qué fuma, qué tapa el humo. No olvidemos que la palabra ADICCIÓN significa lo no dicho, la no palabra. La persona en lugar de hablar, fuma.

¿Qué elementos se conjugan para que sea tan difícil dejar de fumar?

La dependencia física y emocional a la nicotina, cómo elabora el paciente sus pérdidas o duelos, no nos olvidemos que dejar de fumar implica transitar un duelo. En muchos casos intentos fallidos anteriores causados por no haber tomado la decisión, los síntomas de

abstinencia, el lugar simbólico que ocupa el cigarrillo, etc. De todas formas, quisiera resaltar que no es imposible dejar de fumar, que todas las personas pueden lograr el objetivo, pero implica ponerse en manos de profesionales idóneos, buscar apoyo en familiares o amigos y realizar tratamientos confiables.

¿Qué mensaje te gustaría dejar a aquellas personas que han intentado un sinfín de veces dejar de fumar sin éxito o que han recaído después de algún tiempo y no se sienten capaces de lograrlo de manera definitiva?

El abandono del cigarrillo es un proceso, que no es lineal, que requiere esfuerzo y sobre todo es importante que la persona desee dejar de fumar; cada intento lo acerca al intento final. En la mayoría de los casos, en sus intentos anteriores fracasan por varios motivos: no están listos, es un deseo o necesidad de un familiar, pero no de ellos, utilizan métodos no aprobados y, sobre todo, no trabajan en la dependencia emocional que es más fuerte y dominante que la física. No olvidemos que es una adicción muy fuerte, socialmente aceptada y que los fumadores atraviesan diferentes etapas y no siempre están convencidos de abandonar por

completo el cigarrillo. Les diría que lo vuelvan a intentar, que no bajen los brazos y que prueben este tratamiento que es único en Argentina, y absolutamente confiable y efectivo.

¿Qué te refieren tus pacientes en relación con el cambio en su vida después del

tratamiento?

Los beneficios tanto físicos como psicológicos se pueden observar y sentir a los días de comenzar el tratamiento, porque en las primeras semanas se reduce la cantidad de cigarrillos, los pacientes se ponen muy felices cuando logran los objetivos establecidos semanalmente, comienzan a ahorrar dinero, dejan de tener tos, comienzan a respirar mejor, empiezan a recuperar la autoconfianza, la autoestima, empiezan a poner límites, a reducir la ansiedad notablemente, porque se dan cuenta que el cigarrillo aumenta la ansiedad.

El humo de tabaco tiene 7500 sustancias toxicas, 70 de ellas generan cáncer, en nuestro país uno de cada cinco personas adultas fuma según la última Encuesta Nacional de factores de riesgo de 2018 y hay evidencia científica que a las 24 horas de dejar el cigarrillo disminuye el riesgo de infarto de miocardio y los pulmones empiezan a remover mucosidad, entre muchos otros beneficios significativos para la salud.

Por último, ¿Cualquier persona puede dejar de fumar y decir "Adiós Tabaco"?

Definitivamente SÍ, pero es importante que tome la decisión y que acepte el proceso de cambio. Adiós Tabaco es para todos los que quieran saldar esa deuda con ellos mismos y no solo dejar de fumar definitivamente, sino darse amor.

Y un bonus: ¿Qué sentís vos cuando lo logran?

Cada vez que un paciente logra dejar fumar siento mucha emoción, con cada paciente aprendo mucho, si bien hay características similares entre ellos, cada uno tiene una historia y subjetividad distinta; amo escuchar esas historias de lucha y cómo logran abandonar el cigarrillo y también comenzar a poner límites necesarios en sus vidas. Como exfumadora me siento identificada, yo estuve ahí y deseo seguir acompañando a muchas personas en este proceso. Entre muchos casos atendidos siempre recuerdo el de una paciente que trabajaba en una panadería; al dejar de fumar recuperó su voz. Hoy cambió su vida y se dedica a cantar.

El paciente vuelve a mirarse, amarse, respetarse y priorizarse, aprende a poner límites, recupera su amor propio, gana tiempo, y años de vida, ya no está “atado” a nada ni nadie. ES LIBRE y yo reafirmo que nunca volveré a probar un cigarrillo.

Si querés dejar de fumar, contactate con la Lic. Daniela Puntorello:

Correo: [email protected]

Whatsapp +54 9 11 3008-5428

Ig: adios.tabaco