AG_DecoHome: “Lo artesanal hace único un espacio”

Siempre me han gustado las manualidades y considero que trabajar con diferentes materiales , texturas y color son la esencia del diseño. De allí nace Ag_decohome con la idea de hacer estilismo, incorporando elementos artesanales. La premisa de “HECHO A MANO” le da al espacio un valor agregado único, personal, sumando calidez a todos los ambientes.

Si bien tengo un estilo definido, me gusta ver las tendencias del momento, es por eso que la marca está siempre abierta a la innovación. También así, cuando trabajo con un cliente, parto de sus necesidades y preferencias, para luego poder armar un proyecto con mi aporte y juntos crear “SU ESPACIO”. Para tal fin ofrezco variedad en almohadones, tejidos (a dos agujas, al crochet, macramé) como así también combinados, en batik o pintados a mano. Esos tejidos se transforman en pie de cama, mantas o alfombras según la ocasión. Los materiales que se usan son yute, hilo, lana, rafia, cuero.

Me gusta incorporar en mis diseños, lámparas, mesitas de arrime y hamacas hechas con ese toque de imperfección que le da lo artesanal. Para concluir, sabemos que, a todo emprendimiento, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo, pero considero que cuando uno disfruta de lo que hace, no hay barreras que impidan continuar. El solo hecho de escuchar mis clientes decir “me gusta, me encanta” hace que todo esfuerzo valga la pena. Para mayor comodidad contamos con diversas formas de pago y envíos a todos los puntos del país.

Para contacto : Andrea Grosso, de Nogoyá, Entre Ríos.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.