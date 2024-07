CREDITO CARAS

Ayelen Gómez, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Hace más de 10 años abrí Alegría de Vivir, un sueño hecho realidad, pasé por muchos estudios universitarios y terciarios, pero lo que llenaba mi alma era la danza. Unos años antes, comencé con Registros Akashicos, me levante un día y escribí en la computadora "Registros Akashicos", cuando tomo consciencia donde estaba, me veo sentada frente a la computadora y no tenía idea de lo que había escrito ni como había llegado allí. A los días hice el curso, y allí cambió todo, empecé a comprender y recordar. Pude entender que lo que veía, escuchaba y sentía eran mis Guías Espirituales, Ángeles y Seres queridos que ya no están en este plano. Al pasar el tiempo mis Guías me fueron enseñando sobre energía y llegué a Reiki, sobre conexiones neuronales y también a Neurociencias, sobre Ángeles y estudié Angeología.Tenía regresiones de manera natural y estudié Regresiones.

Es de la mano de ellos que fui aprendiendo o recordando, como dicen ellos, y luego investigaba y estudiaba para saber más.

Alegría de Vivir nació principalmente para dar clases de danzas y como secundario lo holísticos. A los dos años Alegría de Vivir, se transformó en “Escuela de Luz”, un lugar de sanación, de reencuentro con uno mismo, de recordar nuestra esencia divina y nuestro poder interior.

¿Cuáles son los servicios que ofreces al público?

Brindo sesiones individuales y grupales, cursos, formaciones y retiros, además de la membrecía de Manifiesta tu Luz.

Desde pequeña los Ángeles y Guías, se me han presentado ayudando y guiándome en diferentes situaciones de mi vida. El poder verlos, escucharlos y haber tenido ciertas experiencias con ellos, me permite poder acompañar a otros en su camino terrenal recordando que la vida es mucho más de lo que creemos y que nosotros, los humanos, somos seres divinos e infinitos.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

La misión es expandir y compartir de Córdoba a otras provincias y lugares del mundo, mensajes y herramientas que colaboren al bienestar, evolución y el recordar nuestra esencia divina. Y en ese camino estamos.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Nada. Agradezco cada experiencia vivida y aprendizaje adquirido, lo que me ha llevado a disfrutar mi vida, escucharme, confiar en mí y manifestar lo que elijo vivir. Y este camino sigue... ser cada día un poquito más y más en esencia, abrazando mi humanidad, recordando mi divinidad.

Datos de contacto:

Instagram: ayelengomez_canalizadora

Email: [email protected]

Tel.: 3518035658