Alfajores gourmet de avena: Morgana, el dulce permitido y saludable que tenés que conocer

Natalia Ferreyra es la creadora de Morgana. Emprendedora y mamá de 3 niños: Estefanía de 14, Bautista de 9 y Joaquín, su niño especial, diagnosticado con Trastorno Severo Generalizado del Neurodesarrollo.

Natalia es una apasionada por la pastelería, comenzó a sus 14 años con una receta tradicional que le enseñó su abuela Gladys, la torta de manzana invertida. “Cuando el mundo parecía detenerse, en Mayo del 2020, en plena pandemia Covid 19, se despertó en mí la necesidad de reinventarme con mi trabajo. Me dedicaba a la pastelería creativa haciendo tortas personalizada para eventos. Me vi sentada en la cocina de mi casa, con todos mis trabajos cancelados, mi agenda en blanco, pensando qué hacer para seguir adelante con mi emprendimiento, sustento principal de mi economía. Fue así que me animé a soñar he ir por más. Decidí crear dándole un giro a la golosina más vendida en Argentina, los alfajores. Activé el laboratorio en mi cocina y así nació Morgana, un producto artesanal con un toque distintivo, alfajores hechos con avena”, enfatiza Natalia.

Cabe destacar que la avena cuenta con fibras antioxidantes que le otorgan propiedades que la convierten en un cereal terapéutico, a todo ello se le suma que es rica y muy nutritiva, y es por esto que se ha convertido en uno de los ingredientes más apreciados de la alimentación saludable: “Los alfajores que hacemos son una alternativa mucho más nutritiva, porque sabemos que la avena es rica en fibra y nutrientes esenciales. Es alentador ver que mayor cantidad de personas cuidan su salud y eligen estas opciones. Esto nos impulsa a desarrollar nuevas variedades, porque además somos una alternativa sin conservantes ni agregados químicos”, sintetiza esta emprendedora apasionada, quien desde hace tiempo está presente en importantes encuentros con el producto que se ha convertido en el alfajor estrella de Rosario.

“Este año ganamos como “Mejor alfajor relleno de dulce de leche”, en el Concurso Nacional buscando el mejor alfajor ACRA y logramos el tercer puesto categoría innovación, en la “Fiesta Nacional del Alfajor”, realizada en La Falda Córdoba, en su edición 25 años.

Morgana, entre las variedades que han desarrollado, además de la tradicional rellena de dulce de leche, triple relleno de dulce de leche y semiamargo, se pueden encontrar sabores exóticos elaborados por Natalia como frutos rojos, lemon pie y menta.

“Nuestro Objetivo como marca es trabajar alineados a los ODS, específicamente el número 5, igualdad de género, establecido en la agenda 2030 de las Naciones Unidas. Buscando así lograr el empoderamiento de las mujeres y niñas en todo el mundo”.

Morgana está próximo a abrir su primer local de venta al público, proyecta expandirse y abrir franquicias por todo el país.

Datos de contacto:

Instagram: @morgana_productosdeavena

WhatsApp +54 9 341 306 9975