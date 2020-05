Almirante Dönn Brewery: innovadora cerveza libre de gluten

View this post on Instagram

Bitacora de Almirante: Argentino Sea, Jueves 24.10.19. Partieron mar adentro, sin esperar, los 4 primeros buques del Almirante. Llenos de confianza lupulada, en busca de la conquista del sabor. Soltaron amarras y con certificado en mano emprendieron la ruta cervecera para combatir la exclusión del celiaco en cada bar, cada cantina, cada pulperia, cada estación de recarga que no cuente con una Almirante a la temperatura justa para saciar las gargantas acaloradas por este clima primaveral. Sé parte de la revolución craft, sumate a las filas libres de gluten del Almirante y exigile a tu cerveceria local que te guarde ese rincóncito libre de la camara para el elixir cervecero apto para todos. Vamos Almirante!!