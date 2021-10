Ana Design: renová espacios a tu estilo y medida

Ana Pinedo de Bustamante es la creadora de este espacio y se desempeña como una psicóloga devenida en costurera. Ella ejerció durante unos años, pero entendió que su verdadera vocación era la costura. Así fue como decidió crear ANA DESIGN, confeccionando prendas de diseño en el mercado. Hoy nos cuenta más sobre su historia en esta nota.

“Hace 20 años arranqué sola, en casa, y con una máquina familiar que me regaló Juan, mi marido. De a poco fui creciendo gracias a las referencias de mis clientes, hasta que no di abasto y tuve que tomar más costureras, son dos las que me acompañan casi desde el principio y hoy son mi mano derecha: Claudia y Diana”, cuenta Ana quien siempre vendió cosas hechas por ella desde vestidos de novia, para luego realizar ropa de bebés cuando tuvo a sus hijos.

¿Qué trabajos has realizado en estos años?

En estos años, hemos hecho muchísimos trabajos a clientes que terminan siendo amigos, y también a celebridades como Maru Botana, Luisana Lopilato, Chechu Bonelli, Lali Esposito y Benjamin Alfonso ¡Todos divinos y súper agradables en su trato! Salimos en revistas donde han publicado casas a las que le pusimos las cortinas en Bariloche y un otras más aquí en Bs As, sin dudas un orgullo enorme.

Actualmente, contamos con fundas de sillas y sillones a medida, respaldos de cama tapizados o con fundas, acolchados y fundas de acolchado. También tenemos cubresommier, pies de cama, cortinas, mantelería, almohadones de deco/para exterior, protectores para muebles de exterior y toldos y cerramientos también. Los materiales que trabajamos son prácticos, fáciles de mantener, permiten el lavado en lavarropas y evitamos que las mezclas se pueden decolorar.

¿Cómo han logrado seguir posicionado su marca?

Con las nuevas formas de publicidad, junto a @Maca.comunica, nuestra community manager, pensamos en darle una nueva vuelta de rosca y logramos poner un nombre y generar una nueva identidad de marca a lo que hoy es Ana Design. El equipo siguió creciendo, cuento con 6 costureras, un colocador, un armador de respaldos, dos talleres externos que también nos ayudan y mi hijo Nicolás, que sistematiza la parte administrativa y se ocupa de todo.

¿Hay una mezcla entre lo estándar y lo personalizado?

¡Nos encantan los desafíos! Hoy la deco es muy ecléctica, lo permite todo, las mezclas de colores y texturas son lo más. Nos divierten los clientes creativos que nos piden confecciones que salen de lo común. Buscamos encontrarle la vuelta para cumplir con lo que diseñaron. Si bien tenemos nuestra línea de medidas estandarizadas, queremos que estén satisfechos con los productos, teniendo en cuenta cada uno de los detalles que nos piden en particular.

¿Cuál es la clave para seguir creciendo?

¡Estar abiertos a la opinión sobre el producto recibido! Por eso disfrutamos los cambios que generamos en sus espacios, sin dudas es gratificante. También puede pasar que haya algo que corregir y estamos siempre dispuestos a mejorar. Recibimos las críticas como constructivas para aprender y seguir creciendo.

Más Información en: Cel: 1544030360 // [email protected] // Facebook - Instagram: @anadesign.deco