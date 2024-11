Andy Turchet y La Semilla Coaching: 5 preguntas para darte cuenta si habitas el presente o vivis en automático

CREDITO CARAS

Séneca alguna vez describió maravillosamente la indecisión, la confusión, la duda… Decía El…” No hay viento favorable para quien no sabe adónde va”. Y en este espacio, es de eso de lo que elijo hablar hoy… ¿Sabés que querés que pase en tu vida? ¿Cuándo amaneces cada mañana te reconocés como una persona feliz? Si no recibieras el pago por la tarea que estás realizando hoy, ¿continuarías haciéndola? ¿Tenés un trabajo o desarrollas una labor? ¿Reconocés la diferencia? ¿Ponés en manos del “destino” tus deseos y tus sueños y te repetís la famosa frase: Si Dios quiere… O sos constructor/constructora de tu propia vida? Estas son algunas de las preguntas que aparecen en los espacios conversacionales cuando como Coach Ontológico Profesional asisto a quien llega desorientado, con ganas de diseñar una realidad diferente y muchas veces cansada/o de sus propias quejas. El Coaching es un recurso poderoso para hacer un stop, observar tu presente, identificar aquello que querés conservar eso que elegís cambiar y accionar en consecuencia para lograr lo que te propongas. Observar/se es el primer paso. Es casi mágico lo que sucede, cuando dejamos de estar en automático y comenzamos a hacernos preguntas y a mirar para adentro. En la era de la inteligencia artificial, donde estamos rodeados de millones de estímulos, donde parecería que el afuera es lo único que importa, donde las selfies retratan nuestras sonrisas y eso es lo que subimos a las redes para mostrarle al mundo lo felices que somos, lo bien que nos vestimos, la eterna juventud donde los filtros hacen lo propio, se valora a quienes frenan para observar el “backstage”, lo que pasa detrás del telón en el escenario de sus vidas. En tiempos donde premia la inmediatez, dónde esperar no es opción, donde la ansiedad es una de las emociones que, si cotizara en la bolsa de valores, nos volvería a todos/as millonarios les comparto los tres factores innegociables para lograr objetivos a corto y mediano plazo para llegar a esa meta que querés y que tal si, hasta logras encontrarte con tu propósito de vida. Los innegociables son: DISCIPLINA, CONSTANCIA Y ESFUERZO , tres que tienen mala prensa donde el facilismo es lo que prima, donde los hábitos repetidos dan pura fiaca y pensamos que para todo lo que hagamos nos tienen que habitar unas ganas impetuosas; momento en el cual el esfuerzo se confunde con el sacrificio, esos que muchos interpretan como sinónimos, aunque no lo son dado que esforzarse es utilizar enérgicamente tu fuerza, tu vigor, tu ánimo para conseguir eso que anhelas, venciendo dificultades, mientras que el sacrificio, tiene más que ver con renunciar a algo para vos, valioso ,en pos del otro. Si llegaste hasta el final de esta nota, te invito a que te contactes conmigo, para que pueda acompañarte a darle luz a tu mejor versión. Acompaño desde mi pasión a Emprendedores, Empresas y todo aquel o aquella persona que quiera levantarse feliz cada mañana, que este comprometido/a con su presente, con habitar el HOY, que es lo único que tenemos…El pasado siempre fue HOY y el futuro, ¡también lo será! Soy Andy Turchet Coach Ontológico Profesional Podés contactarme al 1159887802 y me encontras en @lasemillacoaching