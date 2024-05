Artista Marcelo Petrocelli

CREDITO CARAS

Marcelo, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo artístico?

Mi actividad surgió luego de pasar por un proceso grave de salud y una de la forma de salir es creando arte.

¿Qué es el arte para vos?

Es una expresión creativa, es una forma de comunicar ideas, emociones, sentimientos, o simplemente una forma de explorar y experimentar con el mundo que nos rodea a través de las distintas técnicas y soportes para plasmar la realidad y transformarla en algo concreto y mágico.

¿Qué técnicas y soportes utilizas para realizar tus obras?

Las técnicas que utilizo van desde el lápiz, carbonilla acrílico óleo y la tinta china que es lo que más me apasiona, y lo hago sin un dibujo previo; voy con la pluma y el pincel abanico creando lo que quiero hacer y los soporte como papel de 300gr y bastidores de tela.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Mi proyecto es participar en eventos nacionales e internacionales como por ejemplo los ya confirmados: Nuestros Caballos y la Expo Rural 2024 en la Rural de Palermo y en el Libro de los Artistas Hispanoamericano y nominación a la Gala de los Premios Carey 2024 en España; y otros eventos posibles como diferentes concursos y exposiciones.

¿Qué buscas transmitir en tus obras artísticas?

Soy Profesor de Informática, Analista de Sistema y Licenciado en Informática Educativa, me desempeñe en la educación en los distintos niveles como profesor de tecnología y matemática y por razones mencionadas cambió completamente mi vida y nació este maravilloso mundo del arte, un pintor autodidacta apasionado por representar desde mi perspectiva aquellas situaciones que considero diferentes, especialmente relacionadas con animales y paisajes. Me encanta disfrutar de espacios abiertos y retratar con bocetos, dibujar y pintar lo que nos rodea. Mi objetivo es poder dar a conocer mis expresiones representadas en las distintas regiones de nuestro país. Asimismo, me interesa expandir mi creatividad y nutrir mi pasión y técnicas a través de las distintas obras las cuales trato de que transmitan esencia y emociones.

Datos de contacto:

Nombre: Marcelo Luján Petrocelli

Instagram: https://www.instagram.com/petrocelliarte/?hl=es

Facebook: https://www.facebook.com/PetrocelliArte/

Correo: [email protected]