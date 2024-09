Fernando Dente estuvo de invitado, el 27 de septiembre, en el programa LAM. El actor fue a promocionar el nuevo formato de "Noche Al Dente" que estrena el próximo domingo 29 de septiembre.

Además de hablar sobre los invitados del primer programa y de la participación de "Cocineros Argentinos", Yanina Latorre, que estaba conduciendo, le preguntó a Fer Dente sobre su vínculo con su hermano Tomás Dente. "Es muy difícil opinar de mi hermano. No es una respuesta para evadirte, sino una realidad", comenzó diciendo el conductor.

Fer Dente

Yanina le consultó, "¿Sigue el no vínculo?". Fer Dente le respondió "No, ya está. Me parece que ya está. Ya somos grandes". La periodista en ese momento le comentó que Tomás Dente lo ha criticado en su programa "El Impertinente" y el actor dijo: "Por algo lo hará, evidentemente lo sentirá, le hará bien, encontrará cierto alivio en exponerlo. Si te digo que me gusta, te miento. No me gusta de nadie, más allá de que sea mi hermano o no".

Marcela Feudale le preguntó a Fer Dente si alguna vez tuvieron buena relación y el conductor de "Noche Al Dente" explicó, "Si si, ni siquiera es que nos llevamos mal. No es que nosotros nos dejamos de ver porque estábamos a las patadas, es la vida". Fer quiso encontrarle una respuesta al no vínculo con su hermano pero no la encuentra, ya que explicó que no es que pasó algo puntual para que pierdan la relación.

"No pasa nada si lo cruzo. No tenemos mucha reunión familiar, no me lo crucé nunca más. [...] Más allá de la intimidad, siempre yo la verdad que siempre la que me tocó fue como contestar, entonces para mí, siempre digo lo mismo, es mi hermano, le deseo lo mejor, y me siento grande para pelearme con mi hermano", concluyó Fer Dente el tema.

Tomás Dente respondió los dichos de su hermano, Fer Dente, en LAM

Una hora después de que Fer Dente haya hablado en LAM, su hermano, Tomás Dente le contestó a través de sus redes sociales. La cuenta de X de América TV publicó el fragmento del momento donde el actor habló del periodista bajo el título, "La tensa relación de Fer Dente con su hermano Tomás".

Tomás Dente

Ese posteo fue el que citó Tomás Dente para contestar por la misma red social. El periodista fue contundente y acusó a su hermano de dejarlo sin trabajo. "Sientanme @elejercitodelam. Se olvidaron de preguntarle porqué le pidió a Daniel Vila que NO me contrataran en @AmericaTV. LOBO EN PIEL DE CORDERO", escribió Tomás en su cuenta de X.

La respuesta de Tomás Dente por los dichos de su hermano, Fer Dente, en LAM

La acusación de Tomás Dente contra su hermano es bastante fuerte, habrá que ver si Fernando Dente sale a desmentirlo o a contestarle por sus dichos. Pero lo que queda claro es que esta relación de hermanos no tiene vuelta atrás, ni se puede pensar en una posible reconciliación.

C.S.