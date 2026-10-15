Astor Outdoor: muebles de exterior que invitan a disfrutar del tiempo en casa

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Astor Outdoor, fundada por Camila Álvarez y Lucas Bolli, es una marca de mobiliario de exterior que combina diseño, calidad y funcionalidad. Con una propuesta enfocada en el confort y la durabilidad, busca transformar los espacios al aire libre en lugares para disfrutar.



Camila Álvarez: cofundadora del emprendimiento, comparte cómo nació el proyecto, su evolución y los próximos desafíos de la marca.

¿Cómo nació Astor Outdoor y qué idea, necesidad o inspiración estuvo detrás de su creación?

Astor nació de la necesidad de pasar más tiempo con Astor, nuestro perro. La idea inicial fue de mi pareja, Lucas, quien vio en el mobiliario exterior una oportunidad de negocio y una forma de transformar los espacios de una casa.

Empezamos prácticamente desde cero, sin experiencia en aluminio, buscando proveedores y aprendiendo sobre materiales y procesos. Mi hermano, Lucas Álvarez, que había trabajado en carpintería de madera, hoy está a cargo de cortar y ensamblar cada mueble junto a Gastón, amigo de toda la vida de Lucas Bolli.

También fue una búsqueda personal: renuncié a un empleo en el que pasaba muchas horas fuera de casa para construir un proyecto que me permitiera tener mayor libertad y estar más presente para mi familia. Astor nos hizo valorar el tiempo, frenar y disfrutar de estar juntos. De ahí nace nuestra mirada sobre el producto: crear muebles que combinen diseño y durabilidad, pero que principalmente generen momentos.

“Astor nació porque nosotros queríamos recuperar tiempo. Y hoy queremos que nuestros muebles acompañen a otras personas a disfrutar el suyo”.

¿Qué identidad buscan construir y cuáles son los elementos que hoy la diferencian dentro de su categoría?

Hoy Astor es mucho más que una marca de mobiliario: es un estilo de vida. Queremos que se asocie con disfrutar la casa y hacer de los espacios exteriores lugares para compartir, descansar y desconectar.

Somos fabricantes y estamos presentes en cada etapa, desde la selección de materiales y la producción hasta el asesoramiento y, siempre que podemos, la entrega. Esto nos permite cuidar cada detalle y mejorar continuamente nuestros productos.

Buscamos construir una marca con productos premium, pero accesibles. Entendemos que la calidad no debería estar reservada para unos pocos y queremos que cada vez más personas puedan incorporar un producto Astor a sus espacios.

¿Cómo fue evolucionando con el paso del tiempo?

Los comienzos fueron de mucha prueba y error. La primera barra la hicimos en la casa de mis padres, con sus máquinas. Después alquilamos un galpón, compramos nuestras primeras máquinas y definimos los proveedores con los que seguimos trabajando actualmente.

Después de casi un año de pruebas, logramos desarrollar un producto con el que nos sentimos conformes para salir al mercado. En noviembre de 2025 comenzamos a comercializarlo. Hicimos nuestra primera producción de fotos en mi casa y creamos nuestro Instagram, que hoy es nuestra principal vidriera y canal de venta.

Desde entonces fuimos incorporando productos, clientes y experiencia. Aprendimos de cada producto y de cada cliente, y seguimos creciendo y mejorando.

¿Cuáles son los próximos pasos de la marca y hacia dónde imaginan su crecimiento?

Queremos que Astor sea una marca reconocida a nivel nacional, presente en hogares y también en proyectos de desarrolladores, constructoras, hoteles, hospedajes y gastronomía.

Soñamos con tener un espacio propio que reúna nuestra producción y un showroom abierto a los clientes, donde puedan conocer no solo los muebles, sino también a las personas y el trabajo que hay detrás de cada uno.

Queremos crecer, pero no a cualquier costo. No buscamos una producción masiva: queremos mantenernos cerca del proceso, cuidar cada detalle y que Astor siga siendo un proyecto construido entre familia y amigos.

Si logramos crecer sin perder esa esencia, vamos a sentir que construimos exactamente la empresa que soñamos.

“Queremos que Astor crezca mucho, pero no queremos que crecer nos haga perder aquello por lo que nació Astor: el tiempo”.

Teléfono: 11 2832-6700

Mail: [email protected]

Instragram: @astor.outdoor