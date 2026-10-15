DE ED Accesorios, By Edith Foresi

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La técnica que redefine el uso de accesorios encuentra en el catálogo DE ED el equilibrio exacto entre vanguardia, versatilidad e identidad propia.

El layering dejó de ser un recurso espontáneo de estilismo para convertirse en una declaración de estilo definitiva. Esta técnica consiste en superponer varias piezas de joyería —collares, pulseras, anillos o aros— combinando diferentes alturas, grosores y texturas para crear un look con volumen y carácter propio. En un mercado donde las tendencias suelen ser efímeras, la firma de accesorios DE ED se consolida como un referente indiscutido: una marca que interpreta las corrientes globales con frescura sin perder jamás la identidad que distingue a cada una de sus colecciones.

Para dominar la superposición de collares sin caer en el exceso visual, el secreto reside en el balance. Edith Foresi su diseñadora destaca tres claves esenciales para lograr una composición impecable:

Jugar con las longitudes: La armonía visual depende de la progresión. El punto de partida ideal es una gargantilla o choker cerca del cuello, seguido por una cadena de largo intermedio con textura sutil, finalizando con un collar más extenso rematado por un dije llamativo que actúe como foco principal.

Mantener un hilo conductor: La mezcla gana sofisticación cuando existe coherencia de base. Sostener una misma paleta metálica —apostando por una propuesta integral en dorado o en plateado— unifica el conjunto y preserva un estilo pulido, aun cuando contrasten las formas.

Dialogar con el escote: La ropa debe acompañar el diseño. Los cuellos en V, las camisas semiabiertas y los escotes despejados funcionan como el lienzo perfecto para que las piezas de by Ed destaquen con naturalidad sin competir con la tela.

Desde combinaciones minimalistas para la rutina diaria hasta apuestas cargadas de impacto para la noche, DE ED demuestra que la clave no es acumular accesorios, sino construir un lenguaje propio a través de ellos

By Edith Foresi



Todos estos modelos podes encontrarlos en:

Instagram:@deed_edithforesi

página web: deedaccesorios.mitiendanube.com