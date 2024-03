CREDITO CARAS

Cora, ¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

En el 2009 comenzaron mis ganas de implicarme y profundizar en diferentes terapias de autoconocimiento y sanación. Uno de mis grandes desafíos en la vida, fue animarme a renunciar a labores que no me nutrían ni expandían como mujer y profesional. Así fue, que en el 2017 puse un espacio de consultas para brindar sesiones de Astrología y terapias de Sanación Cuántica.

¿Qué aspectos te identifican siendo Astróloga?

Astrología Viva me identifica en las redes sociales, más allá de que todos me conozcan como Cora. Soy innovadora, original, auténtica, visionaria y rebelde. No considero tener competencia, cada ser que llega a mi vida es por resonancia. Día a día sigo estudiando, recordando capacidades, desarrollando la intuición para poder ser Conciencia en Acción en esta experiencia terrestre, esto es lo que me diferencia y me representa.

Además de ser Astróloga, me honra guiar a quien esté listo para dar un salto cualitativo en su vida y transformar todo lo que lo condicione, para crear una realidad más acorde a su esencia. Siento que estamos en un tiempo en donde lo tradicional y estructurado está perdiendo peso y está pasando a ser historia. Venimos con el chip y programas de supervivencia, en donde lograr objetivos, tener seguridad y todo bajo control ya no nos sirve para evolucionar como seres humanos y despertar las capacidades que nos representan.

¿Qué servicios brindas a tu público?

Actualmente me apasiona la Tecnología Cuántica, invertí en máquinas para poder trabajar en evaluación y terapia. Brindo tratamientos personalizados (mayormente a distancia) y acompaño en el proceso de armonización, equilibrio, reordenamiento del campo energético, emocional, orgánico y mental.

En las sesiones de Astrología me encanta el 1 a 1, traducir el código energético del consultante para que pueda comprender desde dónde y cómo se mueve en esta realidad terrenal, como así también que pueda conocer su camino y su misión de vida.

Datos de contacto:

Instagram: @astrologiaviva

Mail: [email protected]

Celular: +54 9 11 3423 7630